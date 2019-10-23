Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika’daki 40 tır altını! Süleyman Özışık yazdı

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaray tüneli çalışmalarında deniz dibinde bulunan 40 ton altını ABD'ye kaçırdığını iddia eden CHP'li üst düzey siyasetçiye, Kemal Kılıçdaroğlu'nun inandığını yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü parti grup toplantısında söyledikleri polemik konusu oldu.

Kılıçdaroğlu, ABD'nin Erdoğan'ın mal varlığını araştıracağını bu nedenle korkan Erdoğan'ın, ABD ile anlaşma imzaladığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun şaşırtan açıklamaları Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'ın gündemindeydi. Bugünkü köşesinde Özışık, Marmaray açılışında sohbet ettiği CHP'nin üst düzey kademelerinde görev alan bir siyasetçinin çılgın sözlerini aktardı:

"Oradan 40 TIR altın çıktı"

"Bu tünel Abdülhamid’in hayaliymiş diyorlar. Abdülhamid kendi zamanında yaptığı araştırmalarda, şimdi tünelin geçtiği yerde büyük altın rezervleri olduğunu öğrendi ve bunlara konmak için çok çabaladı ama ömrü yetmedi. Bunu öğrenen Tayyip Erdoğan tünel bahanesiyle o altınların üzerine kondu..."

Ben hiçbir şey söylemeden böyle dehşet içinde kendisini izliyorum!

"Oradan 40 tır altın çıktı ve Tayyip Erdoğan o altınların hepsini gizlice yurt dışına çıkardı. O altınlar şimdi Amerika'daki hesabında yatıyor!"

Erdoğan'ın mal varlığının araştırılması korkusuyla ABD ile anlaştığını iddia eden Kılıçdaroğlu'na değinen Özışık, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Kılıçdaroğlu 40 ton altına inanıyor"

"Oysa kafatasının içinde bıngıldak kadar akıl taşıyan biri, "Yahu Amerika'da yüklü mal varlığı olan biri, Amerika ile bu kadar ters düşmeye cesaret edemez herhâlde" diye düşünür.

Ama bizimki düşünme gereği duymuyor!

Çünkü onun adına düşünen ve onu böyle konuşturan birileri var. Eline taverna sanatçılarına uzatır gibi peçete üzerine yazılmış belgeler uzatıyorlar, o da kendisine düşen rolü oynamaya çalışıyor.

Acı olan şu ki...

Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın Amerika'da mal varlığını iddia ederken hangi maldan bahsediyor biliyor musunuz?

Hani bana "Erdoğan 40 tır altını Amerika'ya kaçırdı" dediği bilgi var ya. İşte o bilginin yüzde yüz doğru olduğuna kanaat getiriyor. "

Süleyman Özışık'ın yazısının tamamı