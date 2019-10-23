HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika’daki 40 tır altını! Süleyman Özışık yazdı

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaray tüneli çalışmalarında deniz dibinde bulunan 40 ton altını ABD'ye kaçırdığını iddia eden CHP'li üst düzey siyasetçiye, Kemal Kılıçdaroğlu'nun inandığını yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü parti grup toplantısında söyledikleri polemik konusu oldu.

Kılıçdaroğlu, ABD'nin Erdoğan'ın mal varlığını araştıracağını bu nedenle korkan Erdoğan'ın, ABD ile anlaşma imzaladığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun şaşırtan açıklamaları Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'ın gündemindeydi. Bugünkü köşesinde Özışık, Marmaray açılışında sohbet ettiği CHP'nin üst düzey kademelerinde görev alan bir siyasetçinin çılgın sözlerini aktardı:

"Oradan 40 TIR altın çıktı"

"Bu tünel Abdülhamid’in hayaliymiş diyorlar. Abdülhamid kendi zamanında yaptığı araştırmalarda, şimdi tünelin geçtiği yerde büyük altın rezervleri olduğunu öğrendi ve bunlara konmak için çok çabaladı ama ömrü yetmedi. Bunu öğrenen Tayyip Erdoğan tünel bahanesiyle o altınların üzerine kondu..."
Ben hiçbir şey söylemeden böyle dehşet içinde kendisini izliyorum!
"Oradan 40 tır altın çıktı ve Tayyip Erdoğan o altınların hepsini gizlice yurt dışına çıkardı. O altınlar şimdi Amerika'daki hesabında yatıyor!"

Erdoğan'ın mal varlığının araştırılması korkusuyla ABD ile anlaştığını iddia eden Kılıçdaroğlu'na değinen  Özışık, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Kılıçdaroğlu 40 ton altına inanıyor"

"Oysa kafatasının içinde bıngıldak kadar akıl taşıyan biri, "Yahu Amerika'da yüklü mal varlığı olan biri, Amerika ile bu kadar ters düşmeye cesaret edemez herhâlde" diye düşünür. 
Ama bizimki düşünme gereği duymuyor!
Çünkü onun adına düşünen ve onu böyle konuşturan birileri var. Eline taverna sanatçılarına uzatır gibi peçete üzerine yazılmış belgeler uzatıyorlar, o da kendisine düşen rolü oynamaya çalışıyor.
Acı olan şu ki...
Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın Amerika'da mal varlığını iddia ederken hangi maldan bahsediyor biliyor musunuz?
Hani bana "Erdoğan 40 tır altını Amerika'ya kaçırdı" dediği bilgi var ya. İşte o bilginin yüzde yüz doğru olduğuna kanaat getiriyor. "

Süleyman Özışık'ın yazısının tamamı

İlgili Haberler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında hızını alamadı iyice uçtu Soner Yalçın 'bu sözünüz büyük hata' dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan etti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yüreği temiz Mehmetçik geldi! Suriye'de mağdur çocukların yüzü güldü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Çavuşoğlu'ndan çarpıcı Suriye açıklaması: Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti kabul edildi
Galatasaray'ın utanç tablosu! 32 takım arasında tek
Türkiye - Rusya mutabakatında Kamışlı ve Kobani neden yok?
Rusya'dan anlaşma sonrası flaş açıklama! Türk ordusu tarafından ezilecek
Uşak'ta son dakika yangın faciası! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Dolar/TL'de Suriye mutabakatı etkisi! Dolar kuru ihtiyatlı başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde
Rusya duyurdu: Türkiye’ye S-400’ün tüm unsurlarının sevkiyatı yapıldı
Şener Özbayrak'ın sevgilisi Şilan Makal kimdir kaç yaşında?
Türkiye - Rusya Suriye mutabakatı! İşte 10 maddelik anlaşmanın tam metni
Şilan Makal kimdir aslen nereli Şener Özbayraklı'nın sevgilisi yaşı kaç?
Şeyma Subaşı Acun Ilıca'ya attığı mesaj canlı yayında çıktı
Yorumlar 2 yorum