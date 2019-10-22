Candaş Tolga Işık'tan Ali Koç Fatih Terim kapışmasına bomba yorum

Candaş Tolga Işık, 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Ali Koç ile Fatih Terim arasında yaşanan 'sicili bozuk' polemiğinin ardından Galatasaray'ın Divan Restoran'ın sözleşmesini feshetmesiyle ilgili olarak ''Rezalet yazıklar olsun. Olacak iş değil, Bu gazları veren Twitter'daki müptezel ordusunu çıkarmak lazım ortaya.'' ifadelerini kullandı.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırıldı.

''Müptezel ordusunu çıkarmak lazım ortaya''

Candaş Tolga Işık, Ali Koç ile Fatih Terim arasında yaşanan 'Sicili bozuk' polemiğinin ardından Galatasaray Kulübü'nün Divan Restoranı ile olan sözleşmenin feshedilmesiyle ilgili yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı;

''Rezalet yazıklar olsun. Olacak iş değil, ağlamayacaklar. Kimse ağlamayacak. Kulübün çok borcu, bu borçlar nerede. Mustafa Cengiz paralar nerede derlerse bütün bu gazları veren Twitter'daki müptezel ordusunu çıkarmak lazım ortaya. Kulübün 500 bin euro'su sizin yüzünüzden gitti. Ne oldu.? Hadi Koç'un hiçbir ilanını almayın madem öyle. Koç'la hiçbir iş yapmayın hadi göreyim ben sizi. Fatih hocayı iyi tanıdığımı düşünürüm. Çok da yakınım severim. Galatasaray'a bu kadar zarar verecek bir işe vesile olduğuna inanmıyorum.''

''Fenerbahçe vites küçülttü''

Fenerbahçe'nin geriye doğru gittiğinin altını çizen Işık, ''Fenerbahçe sezona başladığından geriye gidiyor. Vites küçülttü. Sezon başında met etmiştim. Fenerbahçe'nin kazanma azmini son haftalarda göremedim.'' ifadelerini kullandı.

''Trabzonspor şampiyon olsun''

''Trabzonspor'u beğeniyorum'' diyen Işık, ''Beşiktaş'ın şampiyon olmasını isterim. Beşiktaş olamazsa Trabzonspor şampiyon olsun. Ünal Karaman'ın çok yakıştırıyorum Trabzon'a. Müthiş omurgalı bir adam. Futbolda böyle adamlara ihtiyaç var.'' ifadelerini kullandı.

''Başkan çok net bir ifadeyle Abdullah Avcı ile devam edeceklerini söyledi''

Beşiktaş'ın son durumuyla ilgili konuşan Işık, şu ifadeleri kullandı; “Bütün ihalenin Abdullah Avcı'ya bırakılmasının yanlış olduğunu altını çizen Işık, Bütün ihaleyi Abdullah Avcı'ya bırakmak ayıp. Eleştirelim ama linç etmeyelim. Elindeki malzeme bu ama sorumluluktan kaçmasın. Takımın performansı kötü, düzeltilmesi lazım. Başkan çok net bir ifadeyle Abdullah Avcı ile devam edeceklerini söyledi. Abdullah Avcı’yı zaten göndermenin mantığı yok. Daha iyisini getirmenin imkanı da bu şartlarda yok.''

Ali Koç’u örnek gösterdi

“Ahmet ağabey'in çok büyük bir avantajı var. Ahmet ağabey, Beşiktaş’ın sevilen başkanlarından biri olarak göreve başladı.'' diyen Işık, şu ifadeleri kullandı; ''Büyük bir camia desteği var. Bu çok önemli. Taraftar iletişimini doğru yapabilirlerse, taraftarla barışarak Ali Koç’un geçen sene yaptığı gibi sportif anlamda başarısız olmasına rağmen camiayı kenetleyerek bu sezonu bitirirlerse bile benim için çok büyük bir başarı. Bunu da yapacaklarına inanıyorum.”

''Erdal Torunoğulları, futbolun başına geliyor”

“Beşiktaş TV’nin kapatılmasıyla ilgili en büyük desteği Ahmet ağabeyden almıştım. Beşiktaş Dergisi’ni kapatırken yönetim kurulu ayak sürüyordu, ben işi mantalitesini anlattığımda Ahmet Ağabey, ‘Doğru, bu Beşiktaş’ın parasını gereksiz yere harcamaktır. Aynen yürü oğlum, arkandayız’ diyen adamlardan biridir. Erdal Torunoğulları, futbolun başına geliyor.”

''3 büyükler efsanesi bitiyor mu?''

Serdar Ali Çelikler, Anadolu takımlarının devriminden bahsederken ''3 büyükler efsanesi bitiyor mu? Türk futbolu değişmeli. Yeni nesil hocalar daha cesur futbol oynatıyor. Anadolu deplasmanlarında artık maç kazanmak kolay değil. Mesela Beşiktaş kadrosu deplasmanda zor maç kazanır. 3 büyükler yeni oyun felsefesi getirmeli. 3 büyüklerin hocası kapalı savunmayı nasıl aşarızı bulamadı. Real Madrid, Bayern Münih her yerde açık oynuyor. Bizimkiler bunu yapamadığı için sıkıcı oluyor. Yeni oyun bulmamız lazım.'' dedi.

''Trabzon'a devlet desteği var''

Trabzonspor'a mali anlamda devlet desteğinin olduğunu belirten Çelikler, ''Trabzon'a devlet desteği var. Örtülü ödenekten 51 milyon euro verdi devlet. Trabzon bu sayede UEFA'dan ceza almadı. Mikel'in transferinde büyük elçiye teşekkür edildi. Sosa çok iyi liderlik yapıyor. Nwakaeme'nin hastasıyım. Ekuban da gelirse çok iyi olur. Kalecisi, santraforu, orta sahası çok iyi. Trabzonspor'un atakları hep rakip ceza sahasının içinde bitiyor. Ayrıca Ünal Karaman çok beyefendi birisi.'' şeklinde konuştu.

''Amatör kulüpler kapatılsın''

Amatör kulüplerin kapatılmasını belirten Çelikler, ''Üç büyüklerin geçmişteki borçları biriken faizler kulüplerin batmasına sebep. Amatör kulüpler kapatılsın. Kimse hentbol takımı şampiyon oluyor diye sokağa çıkıp kutlama yapmıyor. İsraf yapılmamalı ve amatöre para verilmemeli.'' dedi.