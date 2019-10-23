Simit resmen Oxford Sözlüğü'ne girdi

Oxford İngilizce Sözlüğü’nün yayınladığı güncellemede, 'simit' kelimesinin İngilizce kelime haznesine eklendiği duyuruldu.

Çok sayıda farklı kelimenin de yer aldığı listede simit, ‘Türkiye menşeli pekmeze bulanmış, susamla kaplı bir tür ekmek olarak’ olarak tanımlandı.

Daha önce 'Turkish Bagel' deniliyordu

Türkiye'de İzmirlilerin 'gevrek' dediği simit artık İngilizce için otorite kabul edilen Oxford Sözlüğü'nde de 'simit' olarak kendine yer buldu.

Sözlükte simit için önceden 'Turkish bagel' tabiri kullanıyordu. Ancak bagel; ABD ve Kanada'da sıkça tüketilen şekil olarak simidi andırmakla birlikte aynı tatta olmayan bir ekmek türü.