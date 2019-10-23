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MİT'çilere özel mahkeme kuruldu! Bazı davalar kapalı olacak

Ankara'da sadece Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının yargılandığı davalara bakmakla yükümlü mahkeme kuruldu. Mahkemede bazı duruşmalar kapalı olarak yapılacak.

Hürriyet'in aktardığına göre, özel mahkemenin sonraki süreçte diğer terör dosyalarına bakıp bakmama durumuna ise diğer mahkemelerdeki iş yüküne göre karar verileceği belirtildi. 

MİT'çilerin davaları hızlandırıldı

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nin faaliyete başlamasıyla birlikte, savcılığın, MİT görevlileri hakkında sürdürülen soruşturmaların hızlandırılarak seri bir şekilde iddianameleri düzenlemeye başladığı bildirildi.

Mahkeme heyetinin, CMK’daki ‘kamu güvenliği’ hükmü nedeniyle bazı duruşmaları kapalı yapabileceği ifade edildi.

Bu mahkemeye, 16 Eylül tarihinden itibaren dosya verilmeye başlandığı belirtildi.

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