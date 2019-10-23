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Beşiktaş Galatasaray derbisini Mete Kalkavan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Süper Lig'de 9. hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Mete Kalkavan, Başakşehir-Trabzonspor maçını Ali Palabıyık yönetecek. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü - Beşiktaş maçını yöneten Ali Şansalan, bu hafta Fenerbahçe - Konyaspor maçında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

25 Ekim Cuma:
20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

26 Ekim Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

27 Ekim Pazar:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyasppor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük

16.30 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Mete Kalkavan

28 Ekim Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Ali Palabıyık

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