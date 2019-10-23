HABER /  SPOR

Los Angeles Lakers sezona mağlubiyetiyle başladı

Anadolu Ajansı

NBA açılış gününde Los Angeles Lakers ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. Staples Center'da oynanan mücadeleyi 112-102'lik skorla Clippers kazandı.

NBA'de yeni sezon 2 karşılaşmayla başladı. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Toronto Raptors ile New Orleans Pelicans arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Raptors, normal süresi 117-117 biten karşılaşmayı, uzatma sonunda 130-122 kazandı.

Raptors'ı galibiyete, 34 sayı, 18 ribaunt, 5 asist üreten Pascal Siakam ve 34 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan Fred VanVleet taşıdı. Kyle Lowry de 22 sayı, 6 asist, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Pelicans'ta Brandon Ingram 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Josh Hart 15 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

Los Angeles derbisinde gülen taraf Clippers
Sezon öncesi yaptıkları transfer hamleleriyle şampiyonluk adayları arasına giren Los Angeles kenti takımları arasındaki maçta Clippers, Lakers'ı 112-102 mağlup etti.

Sakatlığı bulunan Paul George'tan yoksun sahaya çıkan ev sahibi Clippers'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 30 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Lou Williams 21, Montrezl Harrell 17 sayı kaydetti.

Lakers'ın yıldız oyuncuları Anthony Davis'in 25 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve LeBron James'in 18 sayı, 9 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Karşılaşmayı 28 sayıyla tamamlayan Danny Green, Kerim Abdülcabbar'a (27) ait Lakers formasıyla ilk maçında en fazla sayı atan oyuncu rekorunu kırdı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye Rusya anlaşması ABD'yi kızdırdı! Trump'tan yeni Suriye hamlesi
Candaş Tolga Işık'tan Ali Koç Fatih Terim kapışmasına bomba yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika’daki 40 tır altını! Süleyman Özışık yazdı
Çavuşoğlu'ndan çarpıcı Suriye açıklaması: Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti kabul edildi
Rusya duyurdu: Türkiye’ye S-400’ün tüm unsurlarının sevkiyatı yapıldı
Galatasaray'ın utanç tablosu! 32 takım arasında tek
ÖNCEKİ HABERLER
HDP'li belediyenin işten çıkardığı engelli için eylem yaptılar
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren düzenleme! MEB hazırlığı tamamladı
Köprü ve otoyollardan 9 ayda dev hasılat
Kadıköy meydanında aile dramı baba ile kızı böyle tartıştı
MİT'çilere özel mahkeme kuruldu! Bazı davalar kapalı olacak
28 Ekim'de bankalar açık mı saat kaça kadar işlem yapılacak?
Yorumlar