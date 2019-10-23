Putin Erdoğan'ın 'aynı masaya oturmam' dediği Sisi ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 10 maddelik mutabakata varan Rusya Devlet Başkanı Putin, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güvenli Bölge konusunda anlaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2013 yılında Devlet Başkanı Muhammed Mursi'yi devirerek ülkenin başına geçen Abdülfettah el-Sisi ile tarihin ilk Rus-Afrika ortak zirvesini düzenleyecek.

İki lider, görüşmeyi gerçekleştirdikten sonra Afrika Zirvesi'ne odaklanacak.

İki lider Moskova'da bir araya gelecek

47 Afrika devleti liderini Moskova'da buluşturacak ve 23-24 Ekim'de düzenlenecek zirvenin sloganı, "Barış, güvenlik ve kalkınma için" olarak belirlendi. Zirve, Rusya'nın kıtadaki konumunu güçlendirme adına bir adım olarak ve Putin'in dış politika önceliklerinin bir göstergesi algılanıyor.