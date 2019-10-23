Putin Erdoğan'ın 'aynı masaya oturmam' dediği Sisi ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 10 maddelik mutabakata varan Rusya Devlet Başkanı Putin, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güvenli Bölge konusunda anlaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2013 yılında Devlet Başkanı Muhammed Mursi'yi devirerek ülkenin başına geçen Abdülfettah el-Sisi ile tarihin ilk Rus-Afrika ortak zirvesini düzenleyecek.
İki lider, görüşmeyi gerçekleştirdikten sonra Afrika Zirvesi'ne odaklanacak.
İki lider Moskova'da bir araya gelecek
47 Afrika devleti liderini Moskova'da buluşturacak ve 23-24 Ekim'de düzenlenecek zirvenin sloganı, "Barış, güvenlik ve kalkınma için" olarak belirlendi. Zirve, Rusya'nın kıtadaki konumunu güçlendirme adına bir adım olarak ve Putin'in dış politika önceliklerinin bir göstergesi algılanıyor.
Ne olmuştu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Eylül'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen yemekte Sisi'yi görünce salona girmeyi reddetmişti. Erdoğan, daha önce Sisi için "Aynı masada oturmam" demişti. Erdoğan'ın bu hareketi dünya basınında geniş yer bulmuştu.