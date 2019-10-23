Emre Çolak'ın sözleşmesi feshedildi üstelik takımını şikayet etti!

Galatasaray'dan La Liga kulübü Deportivo'ya giden, ancak orada da istediğini bulamayan Emre Çolak, Al Wehda kulübü ile sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Katar kulübü Al Wehda'dan ayrılan Emre Çolak, giderayak eski takımını topa tuttu. Çolak, Al Wehda takımını FIFA'ya şikayet ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz gün İstanbul'da görüntülenen yıldız futbolcu 'Yaklaşık 2 aydır kulüpten ödeme alamadığını belirterek, "Gidişat kötüye gidince bende sözleşmemi feshedip FIFA'ya şikayet ettim.' ifadelerini kullandı.

Yılda 4 milyon euro kazanacaktı

Emre Çolak, takımla 3 yıllık sözleşme imzalamış ve yıllık 4 milyon euro için imza atmıştı.