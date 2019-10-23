5 günde 3 kilo karın yağı eriten diyet listesi

Karın yağları nasıl erir diye soranlar için 5 günde 3 kilo karın yağı eriten özel diyet listesi haberimizde. Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez'in hazırladığı 5 günde 3 kilo karın yağı eriten diyet listesinde tarifleri ve karın yağı eritmenin püf noktalarını sizler için derledik.

Karın yağlarından kurtulmak isteyenler için hem hızlı hem de kalıcı diyet listesi uzman diyetisyen Selahattin Dönmez'den geldi. Selahattin Dönmez'in sosyal medya hesaplarından paylaştığı karın yağı eriten diyet listesiyle 5 günde 3 kilo karın içi yağ yakabilirsiniz. Bugüne kadar karın yağlarınızı eritmek için bir çok diyet denemiş ancak sonuç alamamış olabilirsiniz. 5 günde 3 kilo karı yağı yakan bu diyet listesinin diğerlerinden önemli bir farkı var. Diyetisyen Selahattin Dönmez, yağ yakma amaçlı diyetlerin çoğunun deri altı yağları yaktığını ve kısa sürede yağların geri geldiği uyarısında bulunarak, 5 günde 3 kilo yağ yaktıran diyet listesinde amacın kasları koruyarak yağlardan kurtulmak olduğunu söylüyor.

Dönmez'in 5 günde 3 kilo karın yağı yaktıran diyetini yaparken günde 60 dakika tempolu yürüyüş yapmanız da hayati öneme sahip. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da öğünler arasında en az 4 saat zaman aralığı olmak zorunda. Diyet süresince şekersiz olmak kaydıyla çay ve kahve ile su ve maden suyu içimi serbest ve sınırı yok. 5 günde 3 kilo karın içi yağ yakmak için bu diyete başlayacaksanız listedekilere harfiyen uymak zorundasanız. Bu diyette değişikliğe kesinlikle yer yok.

İşte 5 günde 3 kilo karın yağı yaktıran diyet listesi:

Uyanınca: 1 su bardaği suya 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve yarım limonu taze olarak sıkıp içiyorsunuz.

Kahvaltı: 1 adet yumurta, 1 su bardağı süt (200 mL), 1 dilim tam buğday ekmeği, maydanoz, domates, salatalık, kırmızı biber

Öğle: Semziotlu salata yanına naneli ayran.

Akşam: 100 gram yağsız fırında veya ızgara pişirilmiş kırmızı et veya tavuk eti veya hindi eti veya balık eti. Yanına roka salatası

Ara öğün: Narlı Yoğurt

5 günde 3 kilo karın yağı yaktıran diyet listesindeki yiyeceklerin hazırlanışları ise şöyle:

Semizotlu Narlı Lor Peynirli Salata: 1 büyük kase semizotu yaprakları

1 küçük kase ince kıyılmış kırmızı soğan, 2 adet ince kıyılmış domates

‪2 yemek kaşığı lor peyniri‬, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 yemek kaşığı nar tanesi, tane çekilmiş karabiber, çörek otu, pul biber.

1 Su Bardağı Naneli Ayran (200 mL): 3 yemek kaşığı yoğurdu mutfak robotuna koyun 1 adet salatalık 1 tatlı kaşığı zeytinyağı 1 avuç taze nane yaprağı ile çırpın ayranınız hazır.

Narlı Yoğurt: 3 yemek kaşığı yoğurdu az tarçın az vanilya ile kaşıkla çırpın ve 2 yemek kaşığı narla tüketin.

Roka Salatası: 1 kase ince kiyilmiş roka, 2 adet ince kiyilmiş domates

1 yemek kaşiği zeytinyaği, 1 yemek kaşiği nar ekşisi.

Fark ettirmeden diyetle tanınan Selahattin Dönmez kimdir?

1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Selahattin Dönmez aslen Hatay İskenderun’ludur. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitimini İskenderun’da tamamlamıştır. Ardından 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun olmuştur. 1996 senesinde American’s Weight Loss Bakırköy şubesinde şişmanlık tedavisinde diyetisyen olarak çalışmış, bir yıl sonra ise Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Deniz Hastanesi bünyesinde Diyetisyen olarak vatani görevini tamamlamıştır.

Askerlik görevinin ardından 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalında Şişmanlık ve metabolik hastalıklarda beslenme üzerine bilim uzmanı olarak görev yapmıştır.

2002’de Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Bölümü. Diyetetik Anabilim Dalında Metabolik hastalıklarda beslenme üzerine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile ortak çalışma yaparak yüksek lisans diplomasını almıştır.

Selahattin Dönmez metabolik hastalıklarda beslenme, diyabet ve beslenme durumunun değerlendirilmesi üzerine çalışma ve poster sunumları hazırlamış, besin endüstrisinde sağlıklı ürünlerin oluşumunda ürün danışmanlığı yapmıştır.

Günümüze kadar bir çok dergi ve internet sitesi ile birlikte televizyon programlarında yazılar yazmış ve konuşmalar gerçekleştirmiştir.

Yaşantısını İstanbul’da sürdürmekte ve yine İstanbul’da kendi ismini taşımakta olan ofisi bünyesinde Beslenme ve Diyet danışmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye Diyetisyenler Derneği, Türkiye Estetisyenler Derneği ve Fenilketonürili Çocukları Tarama ve Koruma Derneği İstanbul Şubesi, Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği üyesidir.

Selahattin Dönmez ‘in eserleri;

Fark Etmeden Diyet’le Kalıcı Kilo Verme

Dönmez Diyeti

Fark Etmeden Diyet

Fark Etmeden Diyet’le – Sorular, Cevaplar, Sağlığı İyileştiren Formüller

Fark Etmeden Diyet’le Yeni Bir Hayat

Mucizesiz Zayıflama – Yazar.