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Soçi'de bir gazeteci mutabakat metnini ayağının altına aldı Şoygu payladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki tarihi zirve sırasında, gazetecilerin davranışları Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu kızdırdı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ve Türkiye’nin Suriye mutabakatının yerde yer alan mutabakat metnine basan gazeteciyi payladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Putin ve Erdoğan’ın görüşmesinin sonuçlarına ilişkin Şoygu ile düzenledikleri basın toplantısında kendilerini tanıtmadan sorular soran gazetecilerin davranışlarından memnun olmadığını dile getirdi.

'Üzerine basmanızın bir manası yok'

Basın toplantısı sırasında yaklaşmaya çalışırken yerdeki mutabakat metnine basan bir gazeteciyi uyaran Şoygu, “Bu arada, şu an mutabakat metninin üzerine basmanızın bir manası yok” ifadelerini kullandı.

'RT muhabirleri haricinde kimsenin düzgün davrandığını göremiyorum'

Bunun yanında Lavrov, hem kendini tanıtmayan hem de ikinci bir soru daha yöneltmeye çalışan bir gazeteciyi şu sözlerle uyardı:

"Yeri gelmişken… Kendinizi tanıtmadınız. RT muhabirleri haricinde, kimsenin düzgün davrandığını göremiyorum."

Soru yöneltirken birbirlerinin sözlerini kesen, bağıran ve kendilerini tanıtmayan gazeteciler ise; "Sadece daha çok soru sorabilmek için acele ediyoruz" ifadeleriyle kendilerini savundu.

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