Erol Mütercimler coştu Barış Pınarı ve dolar iddiası olay oldu

Yazar Erol Mütercimler, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ABD ve Rusya'nın tuzağına çekildiğini iddia etti ve "anlaşma olmaması halinde dolar 10 TL olurdu" dedi.

Komplo teorileriyle bilinen Erol Mütercimler, yine sınırları zorladı. Barış Pınarı Harekatı'na "tuzak" diyen Mütercimler, doların 10 TL olmasının kıyısından dönüldüğünü savundu. Meltem TV'ye konuk olan Mütercimler, Trump'ın mektubu, Barış Pınarı, güvenli bölge ve YPG ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

"Trump'ın mektubu yenilir yutulur gibi değil"

"Gelinen nokta itibariyle, Trump'ın gönderdiği mektup yenilir yutulur değil. Orada kullandığı ifadeler, 'aptallık etme' vs. Johnson mektubunu hatırlatayım ben dinleyicilere. Türkiye'nin Kıbrıs'a girişeceği harekatı kesmek için yazdı. O mektup da ağır bir mektuptur. Ama oradaki ifadelerin hiçbirinde argo bir ifade yoktur. Bu türlü bireysel anlamda hakaret içeriği taşıyacak hiçbir şey yoktur.

Doları 9-10 lirada görürsünüz

Türkiye'nin ateşkes kararına boyun eğmesi doğru bir karar. Yapmazsanız bir anda doları 9-10 lirada görürsünüz. Türk ekonomisinin dayanma şansı var mı yok. Türkiye'nin ekonomisi bir anda yıkılır, içeride siyasal, sosyal oluşumların önünü kesemezsiniz. Bakın bakalım o zaman sokaklar ne hale gelecek. O nedenle Tayyip Bey, kendisine yazılmış bu ağır, devlet başkanı üslubuna yakışmayacak, aşiret devletin başında olan şahsiyetlere çok yakışan (bu mektubu), tüm bunları sineye çekmiştir. Doğru da yapmıştır. Devlet adına bunu yapmıştır. Keşke bu yaptığını, en başında Esad'ı küçümsemeyip yapsaydı, insanların yaptığı önerilere kulak alsaydı da işler hiç boyutlara gelmeseydi.

Gelinen nokta itibariyle, evet Türkiye boyun eğdi

Silahların susması gayet normal. Türkiye'nin istediği gibi bu unsurlar 32 km güneye çekilecek. Sonra Türk askerinin kendi ülkesine çekilmesi söz konusu. Tabii ki çekilecek. Orada kalamazsın. Orada kalırsan ne olur? 1- Sen işgalci olursun. 2- İstilacı olursun. 3- Sen oraya toprak ilhakı için gitmiş olursun ki bunların hepsi uluslararası arenaya taşınır. BM'ye, uluslararası mahkemelere taşınır. Türkiye ağır suçlamalara muhatap olur. Bunların karşılığı olarak pek çok yaptırımla yüz yüze gelir.

"ABD ve Rusya ortak akıl yürüttü"

YPG/PYD unsurları aşağı çekiliyor da, onlarla Esad arasında bir sözleşme yapıldı. Tayyip Bey günlerce bir şey söyledi. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedi. Tayyip Bey, ABD ve Rusya'ya, 'buraya asker sokmak istemiyoruz, burada operasyon istemiyorum, bunu engelleyin' diyordu. Tayyip Bey'in kendi ifadeleri var, 'Oyun oynadılar' diye.

Onun daha Türkçesini söyleyeyim ben. Türkiye burada bir tuzağın içine çekilmiştir. ABD ve Rusya ortak akıl yürüterek Türkiye'ye komplo kurmuşlardır. Operasyon yaptırılarak."

Erol Mütercimler kimdir?

Sıra dışı açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Erol Mütercimler'in hayatı merak konusu oldu. Eski deniz subayı olan Mütercimler aynı zamanda Ergenekon kumpası nedeniyle bir süre cezaevinde yatmıştı. İşte Mütercimler'in geçmişi:

Erol Mütercimler, 1954 yılında Kars‘da doğmuştur. Babası köy enstitüsü öğretmenidir. Babası İstanbul’a tayin edildikten sonra İstanbul’da büyüyüp, okumuştur.

İstanbul Gazi Osman Paşa Plevne Lise’sinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Çok kültürlülük” konusundaki doktora alan çalışmasını tamamladı.

1978 yılında Deniz Kuvvetleri’ne teğmen olarak katıldı. 12 Eylül 1980‘te Deniz Kuvvetleri’nde teğmen idi. Deniz Kuvvetleri’nde Deniz Astsubay Okulu’nda 16 yıl Fizik öğretmenliği yaptı.

Binbaşı iken ordudan ayrıldı. Beşiktaş Deniz Müzesi Müdürlüğü yaptı ve daha sonra Avustralya‘ya gitti, orada Avustralya’da yayın yapmakta olan bir radyo istasyonu SBS devlet radyosunda programcılık yaptı. Orada ‘Avustralya News’ diye bir gazetede köşe yazarlığı yaptı.

Avustralya‘dan döndükten sonra Türkiye‘ye dönüşünde çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı. TRT Radyosu ve çeşitli TV kanallarında programcı ve yönetici olarak çalıştı. Belgeseller hazırladı. 60’ın üstünde kısa radyo oyunları yazdı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi‘nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Strateji ve Devrim Tarihi dersleri verdi.

Erol Mütercimler, 1 Temmuz 2008 tarihinde Ergenekon Soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sorgusu yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 5 Ağustos 2013 günü karara bağlanan davada ‘Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak’ suçundan 8 yıl 9 ay ceza aldı.

Habertürk kanalında Aynanın Arkası adlı haber programı yaptı. STAM Stratejik Araştırmalar Merkezi ve TGAV Türk Gelecek Araştırmaları Vakfı Genel Koordinatörlüğü yaptı. Cem TV‘de Aynanın Arkası ve Komplo Teorileri adlı haber programını yaptı.

2007 yılında “Suna” adlı sinema filminde Türkan Şoray ile birlikte oynadı.

Erol Mütercimler, 2013 yılının Şubat ayında yayımladığı “Kumpas Ergenekon” adlı kitabında yargı sürecini detaylı olarak anlatmıştır.