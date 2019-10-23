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Ferdi Kadıoğlu menajerini çağırdı Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe’de hocası tarafından yeterli görülmeyen Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi. Kadıoğlu menajerini çağırarak kendisine Hollanda ve Belçika’dan kulüpler bakmasını istedi.

Oynayamadığı için üzgün olan Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oynamamanın çok zor bir durum olduğunu dile getirdi. Forma giymek istediğini belirten genç futbolcu oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Ersun Yanal yeterli görmedi

Oynamaması konusunda teknik direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yapan Ferdi Kadıoğlu daha fazla maça çıkması gerektiğini söyledi. Antrenmanlarda çok iyi çalıştığını, süre aldığı maçlarda da iyi performans gösterdiğini belirten genç oyuncu, kendisini neden oynatmadığını sordu.

“Oynamam benim için en önemli şey”

Ferdi Kadıoğlu’nun performansını yeterli görmeyen teknik direktör Ersun Yanal ise oynaması için daha ciddi bir performans göstermesi gerektiğini söyledi. “Oynamam benim için en önemli şey” diyen Ferdi Kadıoğlu bu nedenle başka seçenekleri düşünmeye başladı.

Fenerbahçe'den ayrılarak başka kulübe geçmek istiyor

Sarı-lacivertli takımdan ayrılarak oynayabileceği bir takıma gitmeyi düşünen Ferdi Kadıoğlu, menajerine, Hollanda ve Belçika’da oynayabileceği bir kulübe transferi için ihtimalleri değerlendirmeye başladı ve kendisine takım bakmasını istedi.

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