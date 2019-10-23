HABER /  GÜNCEL

Özel Harekat polisleri törenle Suriye sınırını geçti

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapmak üzere doğu ve batı illerinden Kilis’e gönderilen Özel Harekat polisleri, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda düzenlenen törenle Suriye’ye gönderildi.

Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Polis Özel Harekat timleri, Suriye’ye uğurlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker'in konuşmasına yer verildi.

Video ile uğurlama

Türker, konuşmasında, tarihi şan ve şerefle yazılmış bir birimin mensupları olduklarını belirtti. Videoda, konuşmanın ardından yemin eden Özel Harekat polislerinin bölgeye uğurlanışı yer aldı.

Er meydanında kahraman teksin özel harekat

Paylaşımda, "Sen ki savaşın kartalı, barışın güvercini, bu uğurda döktün kanını, verdin son nefesini, Hamza'nın mirasçısı, Ali'nin Zülfikarı, bir dostuna dostsun ama düşmana bir felaket, er meydanında kahraman teksin Özel Harekat." ifadelerine yer verildi.

Özel Harekat polislerinin uğurlanması töreninde, Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Abdullah Dündar ile Kilis İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da hazır bulundu.

İlgili Haberler
Çavuşoğlu'ndan çarpıcı Suriye açıklaması: Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti kabul edildi Türkiye - Rusya Suriye mutabakatı! İşte 10 maddelik anlaşmanın tam metni Suriye'de YPG'li teröristler Demhat Egit ve Cemil Amed öldürüldü
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yüreği temiz Mehmetçik geldi! Suriye'de mağdur çocukların yüzü güldü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
'Ters kelepçe' iddiasını Jandarma yalanladı Fatih Portakal özür diledi
Erol Mütercimler coştu Barış Pınarı ve dolar iddiası olay oldu
Soçi'de bir gazeteci mutabakat metnini ayağının altına aldı Şoygu payladı
Ülkeyi şok eden haber! İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu
Türkiye Rusya anlaşması ABD'yi kızdırdı! Trump'tan yeni Suriye hamlesi
Candaş Tolga Işık'tan Ali Koç Fatih Terim kapışmasına bomba yorum
ÖNCEKİ HABERLER
Satın aldığı arabadan yılan çıktı eski sahibinin isteği şaşkına çevirdi
Taraftara küfreden Belhanda'dan menajerine flaş talimat
Ferdi Kadıoğlu menajerini çağırdı Fenerbahçe'den ayrılıyor
Emre Çolak'ın sözleşmesi feshedildi üstelik takımını şikayet etti!
5 günde 3 kilo karın yağı eriten diyet listesi
Şener Özbayrak'ın sevgilisi Şilan Makal kimdir kaç yaşında?
Yorumlar 7 yorum