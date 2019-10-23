HABER /  GÜNCEL

Doğu Ekspresi'nden sonra Göller Ekspresi açılıyor tarih verildi

Anadolu Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla Isparta-İzmir hattında seferlerine 25 Ekim'de başlayacak Göller Ekspresi, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Doğu Ekspresi'nden sonra Göller Ekspresi hizmete giriyor. Göller Ekspresi'nin, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gidermesi bekleniyor.

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Göller Ekspresi yenilenen hattında ilk seferini 25 Ekim Cuma günü gerçekleştirecek. İlk sefer dolayısıyla Bakan Turhan'ın katılımıyla Isparta Gar'da cuma günü saat 11.00'de tören düzenlenecek.

Isparta-İzmir arası çalışacak

Isparta-İzmir (Basmane) hattında her gün karşılıklı işletilecek Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor.

Seyahat süresi 8 saat 30 dakika

Basmane'den saat 22.30'da, Isparta'dan saat 22.00'de hareket edecek trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika olacak. Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindirecek.

Göller Ekspresi'ni kullanacak Burdur yolcuları için Gümüşgün durağı ile Burdur arasında otobüslerle aktarma yapılacak.

Daha kaliteli, daha konforlu altyapı ve setleriyle hizmet vermeye başlayacak Göller Ekspresi'nin Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı karşılaması öngörülüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İran'dan Soçi mutabakatına ilk yorum! Suriye için olumlu adım
Özel Harekat polisleri törenle Suriye sınırını geçti
'Ters kelepçe' iddiasını Jandarma yalanladı Fatih Portakal özür diledi
Erol Mütercimler coştu Barış Pınarı ve dolar iddiası olay oldu
Soçi'de bir gazeteci mutabakat metnini ayağının altına aldı Şoygu payladı
Ülkeyi şok eden haber! İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Barış Pınarı Harekatı'nın ardından gönüllü askerlik için rekor başvuru
Merkür gerilemesi 31 Ekim 2019 burçlara etkileri
28 Ekim'de okullar yarım gün mü saat kaça kadar okullar açık?
Serdar Ali Çelikler: Amatör kulüpler kapatılsın
İcra müdürlüğü sınavı ne zaman başvuru şartları neler?
Af haberleri ceza indirimi son durum 2019 haberleri neler?
Yorumlar