Merkür gerilemesi 31 Ekim 2019 burçlara etkileri

31 Ekim'deki Merkür retrosu için geri sayım başladı. Yılın son Merkür gerilemesi alışılmışın dışında etkilerle burçlara kendisini hissettirecek. Normalde aksaklık ve bozulmalarla andığımız Merkür gerilemesi bu kez Venüs'ün etkisinde olacak ve daha dostane hisler yaratacak. 20 Kasım'da bitecek olan Merkür gerilemesi Akrep burcunda gerçekleşiyor.

2019 yılının son Merkür gerilemesi 31 Ekim Çarşamba günü 27 derece Akrep burcunda başlıyor. 20 Kasım'da sona erecek olan Merkür retrosu 11 derece Akrep burcunda bitecek. Normalde iletişim ve teknolojik bozulmalar, sinir, kaygı, gecikmeler ve kayıp-bozuk eşyalarla ilişkilendirilen Merkür gerilemesi bu kez etkileriyle tüm burçları şaşırtacak. 31 Ekim'de başlayacak olan Merkür retrosu hiç olmadığı kadar dostane bir durum yaratacak. Çünkü yılın son Merkür son gerilemesinde 'barış gezegeni' olarak anılan Venüs'ün hemen yayında yer alıyor. Venüs'ün etkisi altındaki Merkür gerilemesi geçmişteki retrolar kadar zorlu olmayacak. 31 Ekim-20 Kasım arasındaki Merkür gerilemesinde aksaklıkları aşmak nispeten daha kolay olacak, işbirliği ve uyum duygusu baskın olacak.

Venüs etkisindeki Merkür gerilemesi sevdiklerinizle temas etmenizi kolaylaştıracak. Birine onu sevdiğinizi söylemek istiyorsanız harekete geçmek için iyi bir zaman olabilir. Merkür gerilemesi süresince hayatınızda iltifatlar, mektuplar, davetiyeler, hediyeler etkili olacak. Aşk için yapacağınız harcamalar bütçenizi zorlayabilir. Hesabınızı iyi yapın!

Merkür gerilemesi sosyal çevre ve kişilerarası becerileri de etkileyecek. Bu dönemde eski dostluklarınız yenilenebilir yada yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Ancak yine de Merkür'ün iletişimde güçlükler yaratabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Olası anlaşmazlıklarda barışçıl çözümler aramanız gerektiğini ve müzakere etmeniz gerektiğini hatırlayın.

Merkür gerilemesi Akrep burcunda gerçekleşecek. Akrep burcu, arkadaşlık, iyi niyet, arıtma, onur ve güç poziyonlarını güçlendirir. Ancak bu etki kadınlar için biraz şımarma olarak kendini gösterebilir. Kadınlar üzerindeki Merkür gerilemesi etkisi nedeniyle ilişkileriniz zorlanabilir hatta bozulabilir.

Gerileme aile, iş ve sağlık alanında sıkıntılar yaratabilir. Bu dönemle ailenizle olan ilişkinize ve sağlığınıza özen gösterin. Bu dönem aynı zamanda aile ve ilişki sorunları hakkında konuşmak için de iyi bir zaman olabilir. Çünkü normalden daha duyarlı ve özenli hissedeceksiniz. Diğerleri de duygularını paylaşmak için size de iyi gelecek.

Merkür gerilemesinin genel etkilerinden sonra gelelim hangi burç Merkür retrosundan nasıl etkilenecek sorusunun yanıtlarına. İşte Merkür gerilemesinin burçlara etkilerinin detayları;

Koç: Merkür gerilemesi düşünceleriniz, iletişiminiz, seyahatleriniz ve elektronik cihazlarınızla ciddi şekilde oynayabilir. Ancak bu Merkür'ün geri dönüşü arkadaş canlısı ve sosyal alanda olumlu bir döngü yaratacak sevgili Koçlar. İşbirliği ve uyum duygusu, Koçların iletişim hatalarından kolayca kurtulmalarını sağlayacak.

Boğa: Merkür gerilemesi, yaşam temponuzu arttıracak. Bu sizde endişe ve kafa karışıklığı yaratabilir sevgili Boğalar. Yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için iletişime geçtiğiniz kişileri iyice dinleyin ve kendinizi açıkca ifade ettiğinizden emin olun. Olaylara başkalarının gözünden bakarak, tartışmaktan kaçının.

İkizler: Venüs etkisindeki Merkür gerilemesi sizin aşk hayatınızda hareketlilik yaratabilir. İyi ilişkilerde sorun yok ancak sağlıksız yürüyen ilişkiler bu gerilemede gerilim yaratabilir.

Yengeç: Merkür gerilemesi size iyi haberler ve hoş sohbetler getirecek. Gerilemes dönemi akılcı düşünce ve inandırıcı iletişim tarzını kullanarak çevrenizdekileri ikna etmek ve fikirlerinizi anlatmak için ideal bir zaman yaratacak. Çevrenizdekiler sizi dinlemeye istekli olacaklar.

Aslan: Zihinsel aktivite, iletişim, kısa yolculuklar ve görevlerle yaşam temponuz artacak. Telaşlı tempo, sinirlerini gerebilir ve düşünmeyi hızlandırır. Kendinizi net bir şekilde açıklamak için ekstra zaman ayırın ve önemli kararlar almak için acele etmeyin.

Başak: Gerileme dönemi yaratıcı düşünmeyi ve kendini ifade etme alanlarını netleştirecek. İyi haberler ve hoş sohbetler bekleyin. Bu yoğun ama üretken zaman sosyalleşme, yazma, konuşma, iyilik isteme, başvuru gönderme, çalışma, sınavlar, alış ve satış için iyi birer fırsat olabilir.

Terazi: Gerileme düşüncelerinizde, iletişim, seyahat ve elektronik ile tahribata neden olabilir. İşbirliği ve uyum duygusu, herhangi bir iletişimin yanlış çözülmesini kolaylaştırır.

Akrep: Gerileme sizin burcunuzda gerçekleşiyor sevgili Akrepler. Bu dönemde hızlı düşünme ve reflekslerle zihinsel uyanıklık gelecek. İletişimdeki, toplantılardaki ve kısa yolculuklardaki artışlar, bu dönemi muhtemelen yılın en yoğun zamanı yapıyor. Çocuklar, kardeşler, kuzenler ve komşularla daha fazla temas halinde olmanız gerekebilir. Önemli haberler alabilir veya stresli bir karar vermeniz gerekebilir.

Yay: Gerileme duygularınla ​​temasa geçme ve sezgisel olarak doğru zamanda doğru şeyi söyleme isteği yaratacak. Sosyalleşmek, arkadaş edinmek ve buluşmak için mükemmel bir zaman. Artan çekicilik ve sosyal beceriler yükselişte. Bu dönemde bir iyilik veya borç istemek için iyi bir fırsat yaratabilir.

Oğlak: Gerileme sizin yaratıcı yönünüzü ve kendi içinize dönüp kendinizi doğru ifade edebileceğiniz bir dönem yaratacak. Özellikle sosyal çevrenizden iyi haberler alabilirsiniz. Yapmak istediğiniz işler, sınavlar vb. girişimler içinde zaman iyi.

Kova: Gerileme süresince enerjinizde düşüş yaşanabilir. Gerileme Venüs etkisiyle sosyalleşme alanında sizi destekleyecek. Her ne kadar enerjiniz düşük olsa da iletişim ve sosyal çevre fırsatlarına açık olun.

Balık: Merkür gerilemesi size iyi haberler ve hoş sohbetler getirecek. Pazarlık etmek ve çevrenizi ikna etmek için doğru zamandasınız. Fikirlerinizi geliştirecek adımları atın. İlk izlenime ise mutlaka önem verin.