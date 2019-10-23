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Serdar Ali Çelikler: Trabzonspor'a devlet desteği var

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Trabzonspor'a mali olarak devletin destek verdiğini söyledi.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Trabzonspor masaya yatırıldı.

''UEFA'dan temiz kağıdı alabilir miydin''
''Trabzonspor'a mali olarak devlet desteği var.'' diyen Çelikler, iu ifadeleri kullandı; ''Trabzonspor'u itiyorlar demiyorum. 51 milyon TL örtülü ödenekten para vermeseler UEFA'dan temiz kağıdı alabilir miydin. QNB Finansbank nasıl geldiği göğsüne? O stadı kim yaptı? Bankalar Birliği anlaşmasını da maliye bakanlığı yaptı. Transferde bile katkısı olmuş. Mikel'in transferinde büyükelçiye teşekkür etmişler.

''Nwakaeme'nin hastasıyım''
Sosa çok iyi liderlik yapıyor. Nwakaeme'nin hastasıyım. Ekuban da gelirse çok iyi olur. Kalecisi, santraforu, orta sahası çok iyi. Trabzonspor'un atakları hep rakip ceza sahasının içinde bitiyor. Ayrıca Ünal Karaman çok beyefendi birisi.'' 

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