İran'dan Soçi mutabakatına ilk yorum! Suriye için olumlu adım

Dünyanın gözü kulağı Erdoğan-Putin arasında yapılan Soçi Zirvesi'ndeydi. Zirve 6,5 saatlik görüşmenin ardından tamamlandı. Sonuçta Suriye'nin toprak bütünlüğünü gözetecek ve Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayacak 10 maddelik bir mutabakata varıldı. Mutabakatın dünyada yankıları devam ediyor.

Türkiye ve Rusya'nın yaptığı anlaşma olumlu bir adım

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye ve Rusya'nın üzerinde anlaştığı Soçi mutabakatını değerlendirdi.

Sözcü Musevi, "Türkiye ve Rusya'nın yaptığı anlaşma Suriye'de güvenliğin yeniden sağlanması için olumlu bir adım." dedi.

Musevi ayrıca söz konusu mutabakatın Türkiye'nin güvenlik endişelerine çözüm olmasını ve Suriye'de barışı sağlamasını umduğunu belirtti.

Erdoğan'dan İran'a tepki gelmişti

Rusya ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, İran ile ilgili şunları İran'la ilgili şunları söylemişti: "İran'dan gelen bazı açıklamalar bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. İran kısa süreli 15-20 yıl öncesine varıncaya kadar geçmişine varırsa nükleer başlıklı silahlar konusunda Erdoğan'ın İran ile ilgili takındığı tavırları tüm dünya bilir. İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil. Bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı da ciddi manada rahatsız etmektedir. Biz Soçi mutabakatının 3 taraf ülkesiyiz. Birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Bu yapılanlar yanlıştır. Bu süreçle ilgili olarak kendilerini ciddi manada kınıyorum.