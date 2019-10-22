2020 merkür gerilemesi (retro) tarihleri ve burçlara etkileri
2020 Merkür gerilemesi bir diğer adıyla Merkür retrosu tarihleri belli oldu. Burçları 2020 yılında 3 merkür gerilemesi bekliyor. İşte yaklaşan 2020 yılının merkür retrosu tarihleri ve burçlara etkilerinin detayları. Merkür gerilemesinde bozulan eşyalara ve elektronik aksaklıklara dikkat!
Dünyaca ünlü astrolog Susan Miller, 2020 yılında burçları bekleyen Merkür gerilemelerinin tarihlerinin haritasını çıkardı. Merkür gerilemesi takvimiyle ilgili Miller, "Merkür gerilemesi dönemlerini takip etmek üretkenliğinizi artırmanıza ve hayatınıza getirebileceği sıkıntılardan kaçınmanıza yardımcı olabilir" yorumunda bulunuyor. Peki nedir bu Merkür retrosu, Merkür gerilemesi olarak da anılan Merkür retrosunda neler yaşanır, neden astroloji için Merkür retrosu bu kadar önemli? Yeni başlayanlar için Merkür retrosunun detayları ve Merkür retrosu 2020'nin burçlara etkilerine ilişkin detayları sizler için derledik. Merkür retrosuyla ilgili öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Merkür iletişimle ilgili her şeyin hükümdarıdır. Merkür, günlük olarak, günlük hayatımızda karşılaştığımız önemsiz detayların yanı sıra, notlar, hatırlatmalar, telefonlar, rutin, otomobiller, yazılı mesajlar, e-postalar, teknoloji, ithalat, ihracat, cep telefonu gibi temel bilgileri de temel olarak aklımızda geçen her şeyi yönetir.
Merkür güneş sisteminin en küçük gezegeni ve aynı zamanda en hızlısıdır, çünkü güneşin yörüngesini sadece 88 günde tamamlar. Hızlı derken, sadece hızdan bahsetmiyoruz, aynı zamanda genel çevikliğinden bahsediyoruz. Roma mitolojisinde, Hermes, Merkür, Olympian tanrılarının en zekisi olarak anılırdı. Hermes onların habercisi ve tercümanıydı, dolayısıyla "Merkür, haberci" terimiydi.
Merkür retrosunun etkilerini öğrendik. Peki 2020 Merkür gerilemesi tarihleri hangileri? İşte 2020'de bizi bekleyen Merkür retrolarının tarihleri...
2020'nin ilk Merkür Gerilemesi diğer adıyla Merkür Retrosu 18 Şubat Salı günü Balık burcunda başlayacak. Yılın ilk Merkür gerilemesi 9 Mart pazartesi günü sona erecek.
2020'nin ikinci Merkür retrosu yine bir su grubu burcu olan Yengeç burcunda gerçekleşecek. 17 Haziran çarşamba günü başlayacak olan Merkür gerilemesi, 12 Temmuz pazar günü bitecek.
2020'nin son Merkür gerilemesinin başlayacağı tarih 13 Ekim salı günü başlayıp, 3 Kasım salı günü bitecek. Yılın son Merkür retrosu Akrep burcunda gerçekleşecek.