2020 merkür gerilemesi (retro) tarihleri ve burçlara etkileri

Dünyaca ünlü astrolog Susan Miller, 2020 yılında burçları bekleyen Merkür gerilemelerinin tarihlerinin haritasını çıkardı. Merkür gerilemesi takvimiyle ilgili Miller, "Merkür gerilemesi dönemlerini takip etmek üretkenliğinizi artırmanıza ve hayatınıza getirebileceği sıkıntılardan kaçınmanıza yardımcı olabilir" yorumunda bulunuyor. Peki nedir bu Merkür retrosu, Merkür gerilemesi olarak da anılan Merkür retrosunda neler yaşanır, neden astroloji için Merkür retrosu bu kadar önemli? Yeni başlayanlar için Merkür retrosunun detayları ve Merkür retrosu 2020'nin burçlara etkilerine ilişkin detayları sizler için derledik. Merkür retrosuyla ilgili öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Merkür iletişimle ilgili her şeyin hükümdarıdır. Merkür, günlük olarak, günlük hayatımızda karşılaştığımız önemsiz detayların yanı sıra, notlar, hatırlatmalar, telefonlar, rutin, otomobiller, yazılı mesajlar, e-postalar, teknoloji, ithalat, ihracat, cep telefonu gibi temel bilgileri de temel olarak aklımızda geçen her şeyi yönetir.