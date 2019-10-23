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Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı Soçi Mutabakatı NATO'dan önemli açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 6 buçuk saatlik görüşmenin ardından uzlaştığı 10 maddelik Soçi Mutabakatı sonrası NATO'dan, "Suriye'de çözüm için umut verici." açıklaması geldi.

Tüm dünyanın mercek altına aldığı Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi Mutabakat sonrası, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,  dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg yaptığı açıklamada, "ABD ile Türkiye'nin anlaşmasından sonra şiddetin azalması memnuniyet verici. Soçi mutabakatı Suriye'de çözüm için umut verici. Anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak anlaşmanın sonuçlarını değerlendirmek için erken." dedi.

DAEŞ vurgusu

Suriye'de çözüme ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Stoltenberg, "Bu uzlaşıyı ileri taşıyabiliriz, Suriye'de siyasi çözüme ihtiyaç var. Suriye'de insani yardım konusu da öncelikler arasında." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "DAEŞ ile mücadeledeki kazanımları tehlikeye atmamamız gerekiyor" diye de ekledi.

Stoltenberg Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısında Suriye'nin kuzeyindeki son durumun görüşüleceğine de vurgu yaptı.

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