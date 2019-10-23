Pilav nasıl tane tane olur işin sırrı buz gibi suda!

Pilavın tane tane olması için pirinçleri uzun uzun kavuruyor, suyunun ölçüsünü tutturmaya çalışıyoruz. Ancak pirinç pilavının tane tane olması için asıl yapılması gereken pirinçleri doğru şekilde yıkamaktan geçiyor. İşte tane tane pilavın sırrı...

Pirinç pilavı Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinin başında geliyor. İster günlük isterse özel davetler olsun pirinç pilavı hepimizin sofrasındaki yerini her dönem korumayı başarıyor. Ancak sözkonusu pirinç pilavı olunca 'pilav var pilav var' demekten kendimizi alamıyoruz. Zira pirinç pilavı pişirmek ayrı bir hüner gerektiriyor. Hele ki tane tane dökülen pirinç pilavı için biraz zaman ve emek harcamak şart.

Tane tane dökülen pirinç pilavı yapmak için ilk akla gelen pirinçleri uzun uzun kavurmak gibi görünse de işin sırrı pişirmeden önceki hazırlık aşamasında gizli. Bildiğiniz gibi pirinçler yüksek miktarda nişasta içeren besinlerden biri. Pirinç tanelerinin üzerinde yapışık halde bulunan nişasta ise pilavın lapa mı yoksa tane tane mi olacağını belirleyen asli unsur. Kaynar suyla birleştiğinde lapalanma özelliği olan nişastayı pirinçten ayırmak tane tane pilav yapmanın ilk kuralı.

Tane tane pilav yapmak isteyenler öncelikle pilav yapacakları pirinçleri çok iyi yıkamalılar. Yıkamak için kullanılan suyun mutlaka dolaptan çıkarılmış ve soğuk olması gerekmekte. Pirinçleri uzun uzun soğuk hatta buzlu suyla yıkayın. Suyun rengi beyazlaştıysa ve ağırlaştıysa mutlaka değiştirin. Pirinçlerden artık nişasta kalıntısı çıkmayana kadar işlemi tekrarlayın. Unutmayın! İyi yıkanmış piriçler beyaz ve tozlu değil, şeffaf ve parlak olmalılar.

Eğer pirinçleri doğru yıkadığınız eminseniz tane tane pilav yapmak için ikinci aşamaya geçebilirsiniz. Yıkanan pirinçlerin iyice sürülüp kuruduğundan emin olun. Daha sonra pirinçleri 'çakıl taşı' sesi gelene kadar bir tavada kavurun. Suyunu eklemeden önce mutlaka tuzu koyun. Bu sayede pirinçlerde kalan son su tanecikleri de kolaylıkla uçar.

Pilavın tane tane olması için gerekli olan bir diğer aşama da pilava koymanız gereken suyun miktarında. Ancak burada kesin bir kural yok. 1'e 2 yada 1'e 1.5 ölçüsü pirinç pilavı yaparken yaygın olarak kullanılan ölçülerdir. Ancak önemli olan pirincin cinsi ve su çekme kapasitesi. Yani kullandığınız pirinç için ideal su miktarını bulmak sizin işiniz.

Pilav piştikten sonra kapağının altına mutlaka fazla suyu çeken bir kağıt havlu parçası yada bez kapatın. Servisten önce iyice dinlenen pilavlar tane tane dökülür.