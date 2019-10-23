Kayseri şehidi Zekeriya Altunok KHK'lı çıktı! 16 ay hapis yatıp askere gitmiş

KHK ile ihraç edilmiş 16 ay hapis yatmış

Ağrı’da şehit düşen Zekeriya Altunok, KHK ile mesleğinden ihraç edilen bir polis çıktı. FETÖ'cü iddiası ile tutuklanan Zekeriya Altunok, 16 ay hapis yattı. Beraat etmesine rağmen polislik görevine dönemeyen Burak Zekeriya Altınok, bedelli parası bulamayınca uzun dönem askerlik yapmaya gitti ve Ağrı'da şehit düştü.