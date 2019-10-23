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Kevin Campbell, yıllar sonra Trabzonspor tesislerinde

Trabzonspor’un eski futbolcularından Kevin Campbell, Krasnodar maçı öncesi bordo-mavili kulübü ziyaret ederek eski takım arkadaşı teknik direktör Ünal Karaman ile bir araya geldi.

1998-99 yılları arasında Trabzonspor’da forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Krasnodar maçı öncesi bordo-mavili kulübü ziyaret etti.

Aynı dönemde birlikte forma giydiği teknik direktör Ünal Karaman ile görüşen Campbell, anılarını paylaşarak hasret giderdi. Ziyaretin ardından Ünal Karaman tarafından Kevin Campbell’e günün anısına Trabzonspor forması hediye edildi.

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