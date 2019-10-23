HABER /  GÜNCEL

Rasulayn’da terör tünelleri kapatılıyor

Demirören Haber Ajansı

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde terörden arındırılan bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri tarafından teröristlerin kazdıkları tüneller kapatılıyor.

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesi, Barış Pınarı Harekat kapsamında terör örgütlerinden arındırıldı. Bölgede teröristler tarafından kazılan tüneller ise TSK'ya ait zırhlı iş makineleri ile kapatılıyor.

Bölgede teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcılar ise TSK ve SMO askerleri tarafından tespit edilerek imha ediliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 20 yıldır takım elbise ile çay servisi yapıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Taraftara küfreden Belhanda'dan menajerine flaş talimat
Baldızdan eniştesine korkunç tuzak: Ben de kullanıyorum
CHP'li eski vekil Ateş Yılmaz'dan olay sözler! Benim partim FETÖ'ye teslim oldu
Denizlispor basın toplantısını silahla bastılar
Kobani'de son dakika gelişmesi! Mutabakat sonrası Rusya sözünü tuttu
Abdulhamit Gül'den çarpıcı çıkış: Mermi geldiğinde Türk de ölüyor Kürt de ölüyor
ÖNCEKİ HABERLER
Derbi biletleri cuma günü satışa çıkıyor
İstanbul Pendik'te oturanlar dikkat! Yeni imar planı haritası açıklandı
Emekli olunca ne kadar maaş alırım 2019 hesaplama
Pilav nasıl tane tane olur işin sırrı buz gibi suda!
2. yargı paketindeki af kimleri kapsayacak kaç kişi çıkacak?
Af haberleri ceza indirimi son durum 2019 haberleri neler?
Yorumlar