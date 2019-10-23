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Taraftara küfreden Belhanda'dan menajerine flaş talimat

Önceki gün oynanan Real Madrid maçında oyundan çıkarken yaptığı hareketle Galatasaray taraftarlarından tepki çeken Younes Belhanda, takımdan ayrılmak istediğini menajerine iletti.

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın 1-0 biten maçın ardından Belhanda'ya destek olmaları, tecrübeli oyuncunun sinirini geçirmedi. Younes Belhanda'nın, mücadele sonrası menajerine talimat vererek ocak ayında kendisine takım bulmasını istediği öğrenildi.

Galatasaray’da dün akşam Belhanda’nın sergilediği performans eleştirilirken ve oynadığı kötü futbol taraftarların sabrını taşırmıştı.

Fatih Terim onay verdi
Sahadan çıkarken kendi taraftarlarına hakaretler yağdırarak el hareketi yapan 29 yaşındaki orta sahanın artık Galatasaray’ı kafasından sildiği ifade edilirken, Akşam'ın haberine göre Fatih Terim’in de durumu kabullendiği ve bu ayrılığa onay verdiği konuşuluyor.

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67 dakikada 15 top kaybı

Sahada kaldığı 67 dakikalık süre içerisinde tam 15 top kaybı yapan Younes Belhanda, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarında 8 karşılaşmada görev alırken, tecrübeli futbolcu bu maçlarda sadece 1 gol (penaltıdan) atabildi.

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