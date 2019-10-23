Bu kış nasıl geçecek? İstanbul'a Kasım'da kar geliyor ayaz ve soğuk olacak

İSTANBUL'u bu yılın ilk kar yağışı Kasım ayında gelecek. Meteoroloji uzmanına göre bu kış ise çok soğuk ve az yağışlı gececek.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, değerlendirmelerde bulundu. Bu sene Kasım ayında bir anomali olduğunu ve sıcaklığın mevsim normallerinin altında olacağını belirten Tek, çok soğuk bir kış geçireceğimizi söyledi. Ocak ve Şubat ayında en yoğun kar yağışı görülecek ancak buna rağmen az yağışlı bir kış olacak.

Adil Tek'in verdiği bilgiye göre Kasım ayında sıcaklık mevsim normallerinin de altında olacak. Tek şu bilgileri verdi:

-"Kasım ayının özellikle ortalama sıcaklıkların altında geçeceğini söyleyebiliriz. Bu sapmalara biz anomali diyoruz. Bunlar ortalamaların altında kalacak gözüküyor. Bu da Kasım ayı içerisinde özellikle Kasım'ın sonuna doğru kar yağışı olasılığını artırıyor ve yine kış dönemi boyunca kar yağışlarını alacağız ama yağış çok düşük olduğu için kar yağışları çok uzun soluklu ve çok fazla olmayacak."

Kuru ve ayazlı bir kış geliyor

İstanbul'a bu kış ilk karın erken yağabileceğini vurgulayan Tek, şöyle devam etti:

"Bizi aslında kurak bir kış bekliyor. Kurak kış derken, kar yağmayacak mı sorusunu da akla getiriyor. Ama sıcaklık verileri aynı şeyleri söylemiyor. Sıcaklık verileri mevsim normalleri ve altı değerler gösteriyor. Özellikle Marmara Bölgesini, İstanbul'u kuru, ayazı daha fazla bir kış bekliyor. Bu da beraberinde yine yüksek basıncın olduğu günlerin sayısını artıracağından, sisli ve puslu günlerin, deniz trafiğinde aksamaların daha çok yaşanacağına işaret ediyor. "

Eksi derecelerin olacağı bir kış olacak

Normalde girilen veriler kar yağışının en yoğun olduğu dönemin Ocak'ın 15'i ile Şubat'ın 15'i olduğunu ifade eden Tek, şunları kaydetti:

-Bir kesin hüküm değil. Kesin kar yağacak anlamına gelmiyor ama öyle bir olasılık oluyor. Diğer aylar içerisinde de yine sıcaklıklar mevsim normali ve altı değerler yani serin bir kış olacak. Aralarda tabii sıcak günler olabilir ama derin kuvvetli soğukların olduğu, yani eksi değerlerin fazla olduğu bir kış bizi bekliyor ama yağış miktarları az olduğundan kar yağışlarının miktarları az olabilir. Zeminde tutabilir, bir-iki gün kalabilir. "

Süper hücre ve dolu ihtimali düşük

Geçtiğimiz Sonbahar ve Kış aylarında sıkça gördüğümüz süper hücre ve dolu olaylarının yaşanması ile ilgili olarak ise Tek şu görüşleri dile getirdi:

"Bu olasılık biraz daha düşüyor tabii ki. Yani sıcaklıklar yüksek olduğu zaman bu enerji daha da fazlalaşmaya başlıyor. O yüzden o tür yapıların olma olasılığı biraz daha az. Daha çok Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemler bu dönemde Eylül, Ekim, Kasım aylarında oluşuyordu. Hatta Ekimin sonlarına gelmiş vaziyetteyiz. Bu zaman içerisinde Orta Akdeniz üzerinden gelen çok fazla bir yağışlı sistem mevcut değil. Bunların sayıları azaldı, buradan gelen enerjisi yüksek yapılar süper hücre dediğimiz yapılar oluşturuyordu. Bunlar bu sene fazla oluşmayacak görünüyor.

Soğuk ama yağışsız

-Daha çok yüksek basınç, Kuzey'den gelecek soğuk havalar ama bununla birlikte yağış getirmeyecek havalar olacak gözüküyor önümüzdeki 6 ay boyunca. Bunun içine kış ve ilkbaharın ilk zamanları da dahil."