El Clasico'nun ne zaman oynanacağı belli oldu

Barcelona'da yaşanan sokak protestoları nedeniyle 26 Ekim'de oynanması gereken Barcelona - Real Madrid maçı ileri bir tarihe ertelenmişti. İspanya Futbol Federasyonu, El Clasico'nun 18 Aralık Çarşamba günü oynanacağını duyurdu.

İspanya futbolunun gündemindeki ertelenen El Clasico'nun tarihi belli oldu. Barcelona ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek dev mücadele 18 Aralık Çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak. Bu tarihe, iki kulübün ortak görüşü sonrasında karar verildiği bildirildi.

El Clasico neden ertelendi?

Bir süre önce Barcelona başta olmak üzere tüm Katalonya'da başlayan sokak gösterileri güvenlik sebebiyle El Clasico'nun ötelenmesine neden oldu. La Liga kurumu, 18 Aralık'a karşı çıkıp, maçın 7 Aralık Cumartesi günü oynanmasını istemişti.

İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçi hakkında mahkumiyet kararı vermesinin ardından ayrılıkçı gruplar Barselona merkezli gösteriler başlatırken, şimdiye kadar 600'den fazla kişi çıkan olaylarda yaralanmıştı. İspanya hükümeti de güvenlik gerekçesiyle 26 Ekim'deki El Clasico maçının ertelenmesini istemişti