Göksel Gümüşdağ: Visca böyle giderse, heykelini dikeceğiz

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli takımda 8. yılını geçiren, kaptanlığa kadar yükselen ve ortaya koyduğu performansla takımın en önemli isimlerinden biri olan Edin Visca için, "Visca böyle giderse, heykelini dikeceğiz." dedi.

Göksel Gümüşdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Visca'nın takımın sembol isimlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Visca böyle giderse, heykelini dikeceğiz. Bu takıma çok önemli katkıları oldu. 2011-2012 sezonunda 700 bin liraya almıştık. Takımın her şeyiyle en önemli oyuncusu. Müthiş bir karakter, inanılmaz bir aidiyet hissediyor. Onun için heykeli dikilecek bir oyuncudur." ifadelerini kullandı.

Edin Visca'yla Avrupa kulüplerinin ilgilendiğini aktaran Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"Başakşehir'e çok önemli katkıları var. Bu ailenin içerisinde olmaya devam ediyor. Uluslararası futbol piyasasında çoğu zaman talipleri oldu. O günün şartlarında hem kendisi hem de biz gelen teklifleri değerlendirdik. Şartlar ne getirir bilemem ama şu an bu takımın en önemli oyuncularından biri. Sezon sonuna kadar bizimle beraber olmaya devam edecek. Sezon sonunda da her zaman devam etmeye hazırız. O bu ailenin en önemli oyuncularından biri. Türkçe konuşuyor, Türkçe röportaj veriyor. Visca, Avrupa'ya gidecek kalitede bir oyuncu. Onu mutlu edecek bir teklif geldiğinde, her zaman sıcak bakarız. Tabii ki Avrupa olursa."

Başkan Gümüşdağ, "Peki Visca'ya teklif Türkiye'den olursa?" sorusuna, "Türkiye de olabilir ama mevcut kalitesi onu Avrupa'ya götürür. Avrupa'da olmasını her zaman tercih ederim." yanıtını verdi.

"Avrupa'da nereye gidebiliyorsak, bunun peşini bırakmayacağız"

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Wolfsberger karşılaşmasını kazanacaklarına inandıklarını aktaran Göksel Gümüşdağ, "Borussia Mönchengladbach ile iyi bir maç oynadık ama son dakikada yediğimiz bir gol var. Sadece bizim değil, tüm takımlarımızın başarılı olmasını, ülke puanına katkı sağlamasını istiyoruz. İnşallah bu maça da galibiyet için çıkacağız." diye konuştu.

Süper Lig'de son yıllarda hep zirveye oynadıklarını ve bu başarılarını Avrupa'ya da yansıtmak istediklerini dile getiren Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başakşehir Futbol Kulübü, gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da önemli tecrübeler kazanıyor. Süper Lig'de başarımız üst seviyede ve takdire şayan. 100 yıllık çınarların içerisinde bu başarıları yakalamamız göz ardı edilemeyecek kadar önemli. Avrupa'da henüz bu başarıya sahip değiliz. Çünkü deneyime ihtiyacımız var. Bunu kazanmaya çalışıyoruz. Roma ve Borussia Mönchengladbach ile güzel maçlar oldu. İnanıyorum ki yarın oynayacağımız maç da iyi olacak. Zorlayabildiğimiz kadar zorlayacağız. Avrupa'da nereye gidebiliyorsak, bunun peşini bırakmayacağız. Bir gerçek var ki o da deneyim ve tecrübe. Bunu kazanmalıyız. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Avrupa'da 5 yıldır inanılmaz bir bilinirliğimiz oldu. Avrupa kulüpleri tarafından da saygın bir kulüp olarak tanınıyoruz. Çok önemli. Uzun soluklu olursak, orada da başarı sağlayacağımıza inanıyoruz."

Süper Lig'de gelecek hafta oynayacakları Trabzonspor maçını değerlendiren Başkan Gümüşdağ, "Her takım, her maç zor. İki takım da sahaya çıkıp mücadelesini yapacak, iyi olan kazanacak. İki takıma da başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

"Hedeflerimizden hiç şaşmadık"

Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra ortaya atılan, "Medipol Başakşehir hedeflerini küçültüyor" iddialarının kesinlikle doğru olmadığını dile getirdi.

"Hedeflerimizi küçültüyor olsaydık, istenen oyuncuların hepsini satardık. Paramızı da kenara koyardık. Her sene şampiyonluğa oynayan bir takımız" diyen Gümüşdağ, şunları şöyledi:

"Aksi halde ligde düşmemeye oynayan bir takım haline gelirdik. Hayır! Başakşehir 5 sezondur nasıl yaptıysa, 6. sezonunda da yine zirveyi, yine şampiyonluğu zorlayan bir takım olmaya devam edecek. Geçtiğimiz sezon sonunda hocamızın (Abdullan Avcı) bir talebi oldu ve müsaade ettik. Yeni bir hoca geldi, oyuncu grubunda değişiklik oldu. Onların da zaman içinde uyumuyla birlikte Başakşehir yavaş yavaş kendini buluyor. Hedeflerimizden hiç şaşmadık. Hedefsiz değiliz, aynı hedef doğrultusunda devam ediyoruz."

"Berkay yakında A Milli Takım'ın en önemli oyuncusu olur"

Göksel Gümüşdağ, Alman ekibi Hamburg'dan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Berkay Özcan'ın, Medipol Başakşehir'e ve Türk futboluna büyük güç katacağına inandığını vurguladı.

Berkay'ın transferde tercihini Medipol Başakşehir'den yana kullandığını hatırlatan Gümüşdağ, "Bu projeye inandığı için geldi. Küçük bir sakatlık geçirdi ve henüz oynamaya başlayamadı ama en kısa zamanda sahalara dönecek. Çok yetenekli. Berkay yakında A Milli Takım'ın en önemli oyuncusu olur." değerlendirmesinde bulundu.

Geride kalan sezon ikinci yarının büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Alexandru Epureanu'nun yokluğunu hissettiklerini ve takıma geri dönmesinin kendilerine güç kattığını anlatan Gümüşdağ, "Visca, Epureanu, Mahmut Tekdemir, bunlar takımın sembol oyuncularıdır. Epureanu gerçekten müthiş bir karakter. Kendisi ile sürekli görüşüyorum. Onu bu ailenin en önemli ferdi olarak görüyoruz. Döndü ve maçlara da başladı. İstediği sürece bu takımda olmaya devam edecek. Futbolu bıraktıktan sonra da her zaman bu ailenin içerisinde görev alabilecek durumda. Çünkü kişiliği ve karakteriyle buranın önemli bir parçası oldu. Epureanu ile uzun vadeli planlarımız var. Gerek yardımcı antrenörlük, gerek scout, gerek teknik direktörlük, her şey için ona kapımız açık." şeklinde konuştu.

"(Abdullah Avcı'nın) Başarılı olacağına inanıyorum"

Başkan Gümüşdağ, geçtiğimiz sezon sonunda Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı ile ilgili olarak, "Abdullah Avcı için sadece dostluk anlamında temennilerim olabilir. Bu ailenin içerisinde 11 yıla yakın beraber çalıştık. Benim çok sevdiğim bir dostum, aynı zamanda hocamızdı. Başakşehir'e çok şeyler kattı. Beşiktaş camiasında başarılı olmasını arzu ederiz. Onunla ilgili fazla bir şey söylemek istemem, doğru da olmaz. Başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü o kalitede bir hocadır." yorumunda bulundu.

Emre Belözoğlu'na övgü

Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir dönemi ve Fenerbahçe'ye geri dönüşüne de değinen Göksel Gümüşdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe'den gönderildiği gün Emre'yi aradım. O gün Emre ile ilgili algı çok farklı bir yerdeydi. Sorunlu, problemli futbolcu... Fenerbahçe'den de o anlamda gönderildi. Onun karakterine, kişiliğine, oyunculuğuna sonuna kadar kefiliz. Futbolculuğu dışında, çok uzun yıllardır kardeşimdir. Emre, kendi mevkisinde de dünyada ilk 4'ün içinde bir oyuncudur. Bize geldiğinde, 'Sen mental olarak kendini bulduğunda, Allah'ın izniyle 4 yılda Türkiye'nin tüm ilgisini kendine döndürürsün. Senin bu yeteneğin var.' demiştim. O da bunun farkına vardı ve Başakşehir'de, bu güzel ortamda çok büyük gayret gösterdi. Dört yılda A Milli Takım'ın en önemli oyuncusu haline geldi. Fenerbahçe Kulübü ile ilgili müsade istediğinde, 'Bana Başakşehir sahip çıktı. Siz ne derseniz, o olacak.' ifadesini kullandı. Ben de 'Nihayetinde camian Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye gidiyor olmana saygı ile bakarım. Başakşehir'de ve Türk futbolunda önemli görevler yerine getirdin. A Milli Takım'a bile gidip destek verebiliyorsun. Bu kararını saygı ile karşılıyorum.' dedim ve gitti. Fenerbahçe Kulübünde de bugün en önemli oyuncularından biri. Emre'nin, kişiliği ve karakteriyle her zaman milli takıma çok büyük katkılar sağlamaya devam edeceğini düşünüyorum. Kaptanlığı ve liderliği oraya hep destek verir."