HABER /  DÜNYA

Çin'den Türkiye-Rusya mutabakatıyla ilgili açıklama!

Türkiye ve Rusya arasında varılan Suriye mutabakatı dünya ülkelerinin de gündeminde. Çin'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying ''mutabakatının Suriye krizinin çözümüne katkıda bulunmasını umuyoruz'' dedi.

Hua Chunying, Türkiye ile Rusya’nın Suriye ile ilgili vardıkları anlaşmanın uzun zamandır devam eden kanlı Suriye krizine çözüm getirmesini umduklarını dile getirdi. Haftalık basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in mutabık kaldığı Soçi Memorandumu’na dair yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli

"Söz konusu anlaşmanın Suriye’deki krizin çözümüne olumlu  katkıda bulunmasını umuyor, tüm ilgili tarafların çabalar harcayıp bu Ortadoğu ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini temenni ediyoruz."

Terörizme karşı kararlı darbe vurmak adına birleşmeli

Suriye sorununun çözümü için uygun olumlu ortamın yaratılması gerektiğine vurgu yapan Hua ayrıca, "Terörizme karşı kararlı darbe vurmak adına birleşmeli" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Rusya Savunma Bakanlığı harita yayınlayıp duyurdu! Suriye'de yeni gelişme Kobani'de son dakika gelişmesi! Mutabakat sonrası Rusya sözünü tuttu Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı Soçi Mutabakatı NATO'dan önemli açıklama!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kandilli Rasathanesi açıkladı bu kış nasıl geçecek? Kar için tarih verildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya Savunma Bakanlığı harita yayınlayıp duyurdu! Suriye'de yeni gelişme
Serdar Ali Çelikler: Amatör kulüpler kapatılsın
Taraftara küfreden Belhanda'dan menajerine flaş talimat
Baldızdan eniştesine korkunç tuzak: Ben de kullanıyorum
CHP'li eski vekil Ateş Yılmaz'dan olay sözler! Benim partim FETÖ'ye teslim oldu
Denizlispor basın toplantısını silahla bastılar
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
Göksel Gümüşdağ: Visca böyle giderse, heykelini dikeceğiz
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 4 kıtalık kısa Atatürk sözleri
El Clasico'nun ne zaman oynanacağı belli oldu
Denizli'de 95 milyon TL'lik alt yapı yatırımına vatandaşlardan tam destek
29 Ekim kutlamaları nerede yapılacak okulda tören var mı?
Yorumlar