Çin'den Türkiye-Rusya mutabakatıyla ilgili açıklama!

Türkiye ve Rusya arasında varılan Suriye mutabakatı dünya ülkelerinin de gündeminde. Çin'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying ''mutabakatının Suriye krizinin çözümüne katkıda bulunmasını umuyoruz'' dedi.

Hua Chunying, Türkiye ile Rusya’nın Suriye ile ilgili vardıkları anlaşmanın uzun zamandır devam eden kanlı Suriye krizine çözüm getirmesini umduklarını dile getirdi. Haftalık basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in mutabık kaldığı Soçi Memorandumu’na dair yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli

"Söz konusu anlaşmanın Suriye’deki krizin çözümüne olumlu katkıda bulunmasını umuyor, tüm ilgili tarafların çabalar harcayıp bu Ortadoğu ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini temenni ediyoruz."

Terörizme karşı kararlı darbe vurmak adına birleşmeli

Suriye sorununun çözümü için uygun olumlu ortamın yaratılması gerektiğine vurgu yapan Hua ayrıca, "Terörizme karşı kararlı darbe vurmak adına birleşmeli" ifadelerini kullandı.