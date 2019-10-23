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AP'de İtalyan vekilin güldüren protestosu! Türk çikolatası yemeyecekmiş

İtalya'da ırkçı söylemleriyle tanınan aşırı sağ parti milletvekili Angelo Ciocca, Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye aleyhine yaptığı protesto güldüren cinsten. Ciocca Barış Pınarı Harekatı'nı Türk çikolatasını yere fırlatarak aklınca protesto etti.

İtalya’nın Avrupa Parlamentosu milletvekili Angelo Ciocca, ilginç bir protesto eylemine imza attı.

Avrupa Parlamentosu olağan oturumu esnasında Barış Pınarı Harekatı’ndan bahseden İtalyan milletvekili Angelo Ciocca, Türk parlamenterlerin getirmiş olduğu çikolata kutusunu fırlatarak kendince tepki gösterdi.

Teröristlere sivil dedi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye'deli harekatı sivillere uyguladığını iddia ederek YPG’li teröristleri konu dışına çekip masum göstermeye çalışan Ciocca, Türklerin sivillerin üzerine bomba yağdırdığını iddia etti.

Kendisine yönelik uyarıları dikkate almayan Ciocca, Türk parlamenterlerin dağıttığı çikolatayı fırlatırken "eli kanlı olanlardan ve terörü destekleyenlerden hediye kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ciocca, Avrupa Birliği'nin İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını reddetmesine tepki olarak AB Komisyonunun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Komiseri Pierre Moscovici'nin toplantı notlarını yere atarak ezmişti.

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