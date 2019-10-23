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Hangi egzersiz kaç kalori yaktırır?

Egzersizlerin kalori yaktırma kapasitelerini sizler için derledik. Yürüyüş, yüzme, bisiklete binme, ip atlama gibi egzersizleri yaparak ne kadar kalori harcayabilirsiniz sorusuna egzersiz kalori yakma cetvelindeki detaylarla hesaplayabilirsiniz.

Hangi egzersiz kaç kalori yaktırır? Amacı kilo vermek olup da egzersize başlayan herkes bu sorunun yanıtını merak eder. Egzersiz sırasında yakılan kaloriler kilo, cinsiyet ve nabız hızına göre değişse de bazı egzersiz grupları için ortalama değerler vardır. Egzersiz kalori hesaplama cetveli sayesinde yaptığınız egzersizin türüne ve süresine göre yaktığınız kalori miktarını kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. İşte egzersiz kalori hesaplama cetveli ve hangi egzersiz ne kaç kalori verdirir sorusunun yanıtı...

1 saat yürüyüş 400 kalori, 1 saat yüzme 500-600 kalori, 1 saat bisiklet 600-650 kalori, 1 saat badminton veya tenis 500-550 kalori , yarım saat kürek çekme 250-300 kalori, 1 saat ip atlama 600-700 kalori, 1 saatlik aerobik egzersiz 350-400 kalori. 

Squat ve lunge ile kaç kalori yakabilirsiniz?

Standart sporların dışında da yüksek kalori yakabileceğiniz hareketler var. Bunların başında da squat geliyor. Yarım saatlik sıkı bir squat çalışmasıyla 230 kalori yakabilirsiniz. 

Yüksek kalori yakımı sağlayan bir diğer hareket ise Lunge, en etkili alt vücut egzersizlerinden biri olan Lunge, yüksek yoğunluğuyla tüm kasları aynı anda çalıştırır. Aynı zamanda kendi vücut ağırlığınız da kalori yakmanızı sağlar. Yarım saatlik Lunge çalışmasıyla 275 kalori harcayabilirsiniz.

Mekik ve şınav

Hem kas yapmak istiyorum hem de yüksek kalori yakmak istiyorum diyenler için şınav ve mekik birebir. 5 dakikalık mekik çekme size 30 kalori yaktırabilir. 30 dakikalık şınav çalışması ise 200 kalori yaktırabilir. 

Plank yaparak da yüksek kalori yakmanız mümkün. 1 dakikalık plank egzersizi 10 kalori demek. 

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