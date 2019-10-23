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Paralimpik atlet Marieke Vervoort ötenaziyle yaşamına son verdi

Belçikalı paralimpik atlet Marieke Vervoort, yıllardır mücadele ettiği kas hastalığının artık dayanılmaz hale gelmesi sebebiyle ötenazi ile dün yaşamına son verdi.

40 yaşındaki Marieke Vervoort dün Belçika'nın Diest kentinde doktor kontrolü altında ötenazi ile hayata gözlerini yumdu.

Vücudunun kendini yenileme özelliğini kaybetmesi nedeniyle Vervoort sürekli ağrı çekiyordu, nöbetler geçiriyordu, bacakları felç olmuştu ve çektiği acı nedeniyle güçlükle uyuyabiliyordu.

Belçika’da ötenazi yasal kabul ediliyor. Rio’daki Olmpiyat Oyunları’ndan sonrası için ötanaziyi düşündüğünü açıklayan Vervoort’un işlem için gereken belgeleri 2008’de doldurduğu belirtildi.

2012 yılında Londra Paralimpik Olimpiyat Oyunları’nda 100 metrede altın, 200 metrede ise gümüş madalya kazanan Marieke Vervoort, 2016’da Rio’daki oyunlarda da gümüş ve bronz madalya elde etmişti.

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