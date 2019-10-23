Belhanda'dan Galatasaray taraftarına şok küfür! Eliyle silah işareti bile yaptı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 1-0 kaybettiği maçta oyundan alınırken yuhalanan Belhanda, taraftara küfür etti. Ayrıca Belhanda'nın taraftara eliyle silah işareti yapması dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanya'nın Real Madrid takımına 1-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta PSG, Club Brugge karşısında 5-0 kazandı. Galatasaray bu sonuçla 3. hafta sonunda 1 puanda kaldı.
Belhanda'ya tepki: Galatasaraylı taraftarlar, Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'ya tepki gösterdi.Mücadelede etkisiz bir performans sergileyen Belhanda, 66. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Değişiklik sırasında taraftarlar 29 yaşındaki futbolcuyu ıslıkladı.
Tribüne hareketler yaptı: Oyundan çıkarken taraftarların protestosuyla karşılaşan Belhanda, tribüne dönerek hareketler yaptı. Bu sırada Galatasaray teknik heyeti, futbolcularını alkışlayarak tribüne ıslıklamamaları yönünde uyarıda bulundu.
Taraftara küfür etti iddiası: Younes Belhanda, oyundan çıkmasının ardından doğrudan soyunma odasına gitti. Takvim'de yer alan iddiaya göre; Faslı futbolcu ise tepkilere "O.....Ç....." şeklinde küfrederek yanıt verdi.