Belhanda'dan Galatasaray taraftarına şok küfür! Eliyle silah işareti bile yaptı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanya'nın Real Madrid takımına 1-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta PSG, Club Brugge karşısında 5-0 kazandı. Galatasaray bu sonuçla 3. hafta sonunda 1 puanda kaldı.