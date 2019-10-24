Şeyda Coşkun kimdir kilosu boyu eşi ve diyet listeleri

Şeyda Coşkun kimdir? Diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun'un boyu, kilosu ile eşi Uğursay Yeğin hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Şeyda Coşkun diyet listeleri ve Şeyda Coşkun'un zayıflattığı ünlülerle ilgili bilgiler de Şeyda Coşkun biyografisinde.

Şeyda Coşkun kimdir sorusu Türkiye'nin gündemine Şeyda Coşkun'un zayıflattığı ünlülerle birlikte girdi. Dile kolay ünlü yaşam koçu Şeyda Coşkun'un zayıflattığı ünlüler arasında Hacı Sabancı, Gülben Ergen, Derya Baykal, Büşra Pekin, Gülşen, Saba Tümer, Metin Şen, Özge Uzun var. Sizin için hazırladığımız Şeyda Coşkun kimdir sayfasında ünlü yaşam koçu Şeyda Coşkun'un hem eşi Uğursay Yeğin ile olan evliliğinin detaylarına, hem Şeyda Coşkun'un oğlu Arat'la ilişkisi ve sağlıklı çocuk beslenmesi önerine ulaşabilirsiniz. Şeyda Coşkun'un boyu kilosu kaç sorularına da sizin için yanıt bulduk. Ayrıca Şeyda Coşkun biyografisinde Şeyda Coşkun'un kardeşi aynı zamanda Mehmet Ali Erbil'in eşi olan Tuğba Coşkun'la ilişkisinin ayrıntıları da var. Zayıflattığı ünlüler arasında Hadise'de olan Şeyda Coşkun'un ünlü şarkıcıyla davalık olan zayıflama hikayesi ile Şeyda Coşkun'un diplomasının iptal edilmesine ilişkin tüm bilgiler Şeyda Coşkun biyografisinin detaylarında.

Şeyda Coşkun boyu ve kilosu

Sağlıklı yaşam koçu ve beslenme uzmanı Şeyda Coşkun, 24 Kasım 1976 doğumlu. Aslen Ankaralı olan Şeyda Coşkun, 1.70 boyunda. Şeyda Coşkun tam kilosunu açıklamaktan çok hoşlanan bir isim değil. Ancak Çağla Şikel'in sunduğu Çağla'yla Yeni Bir Gün programında beden kitle endeksiyle ilgili yaptığı bir açıklamada boyu ile kilosu arasında 18 kilo fark olduğunu söylemişti. Bu hesaba göre Şeyda Coşkun'un kilosu 52. Şeyda Coşkun'un biyografisinin detaylarıyla devam edelim. Şeyda Coşkun, spor hayatına lisede hentboy oynayarak başlamış bir isim. Ankara Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü’nden mezun olan Şeyda Coşkun, daha sonra Hacettepe Üniversitesi‘nin beslenme seminerlerine katıldı ve beslenme üzerine master yaptı.

Şeyda Coşkun'un zayıflattığı ünlüler

Şeyda Coşkun'un kardeşi Tuğba Coşkun ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi. Tuğba Coşkun aynı zamanda ablası Şeyda Coşkun'un da zayıflattığı ilk ünlü isim. Tuğba Coşkun'un doğumu için Amerika‘ya giden Şeyda Coşkun, Montignac Academy’den de durumu fırsata çevirip eğitim aldı. Eğitimleri ardından İstanbul‘a dönen Şeyda Coşkun, kardeşi Tuğba Coşkun’un doğum kilolarını hızla verdirerek adını duyurdu.

Şeyda Coşkun diyeti

Şeyda Coşkun'un zayıflattığı ünlülerden en çok hatırlanan kuşkusuz Sabancı Ailesi'nin üyesi Hacı Sabancı oldu. 128 kiloya çıkan Hacı Sabancı önce tüp mide ameliyatı olmuş ardından da kendini Şeyda Coşkun'un ellerine teslim etmişti. Şeyda Coşkun ile spor yaparken sık sık görüntülenen sosyetenin genç ismi Hacı Sabancı 1 yılda 50 kilo vermeyi başarmıştı. Şeyda Coşkun'un zayıflattığı diğer ünlüler arasında Saba Tümer, Büşra Pekin, Gülşen, Gülben Ergen ve Derya Baykal da var.

Şeyda Coşkun Hadise davası

Şeyda Coşkun'un zayıflattığı ünlüler listesinde Hadise var. Ancak Hadise'nin Şeyda Coşkun ile zayıflama hikayesinin sonu diğer ünlüler kadar güzel bitmedi. Hadise Şeyda Coşkun diyetiyle zayıflamayı başardı ancak ünlü şarkıcı bir süre sonra vücudunda sarkmalar olduğu gerekçesiyle Şeyda Coşkun'dan şikayetçi oldu. Şeyda Coşkun ise olayla ilgili, “Ağzına hakim olamayan hiçbir şeye hakim olamaz. Önce nefis. Hadise, çalışıp da arkasında durduğum biri değil. Kilolarını verdirdim, bikinili resimlerinden sonra vücudum sarktı dedi. Bu olay nefis ve irade olayı” demişti.

Şeyda Coşkun'un diploması yok mu?

Şeyda Coşkun'un adı diploma kriziyle de gündeme gelmişti. Şeyda Coşkun'un diyetisyen ve beslenme uzmanı diploması olmamasına karşın danışanlarına diyet listeleri uygulaması soruşturmalık olmuştu. Uzun süre gündeme gelen olayın nedeni Şeyda Coşkun'un spor eğitmenliği diplomasına sahip olması buna karşın diyet listesi yazması konusunda Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine uygun bir diplomasının olmamasıydı. Ancak Şeyda Coşkun tüm eleştirilere karşın beslenme uzmanlığı ve spor eğitmenliği işini yapmayı sürdürüyor.

Şeyda Coşkun Be Light Kitchen

Kardeşi Tuğba Coşkun'u zayıflatması ardından adı ünlüler aleminde hızla duyulmaya başlanan Şeyda Coşkun önceleri ünlülere yaşam koçluğu desteği veriyordu. Öyle ki Şeyda Coşkun sık sık zayıflattığı ünlülerle yürüyüşlerde, koşularda görüntüleniyordu. Ünlüleri zayıflattıkça adı daha da duyulan Şeyda Coşkun, adı Be Light Kitchen olan sağlıklı yiyecekler üreten bir merkez açtı. Şeyda Coşkun Be Light Kitchen'da kardeşi Tuğba Coşkun ile ortak.

Şeyda Coşkun'un eşi Uğursay Yeğin kimdir, ne iş yapıyor?

Şeyda Coşkun yaşam koçluğu yanı sıra evliliğiyle de uzun süre konuşulmuş bir isim. Şeyda Coşkun'un eşi Uğursay Yeğin işadamı. Uğursay Yeğin'le olan evliliğinden Şeyda Coşkun'un Arat adında bir de oğlu bulunuyor. Şeyda Coşkun ve Uğursay Yeğin 2014'de Alaçatı'da düzenlenen bir düğünle evlenmişti. Uğursay Yeğin'in işi de medya. Kendine ait prodüksiyon şirketi olan Uğursay Yeğin, çeşitli yapımlar için stüdyolar sağlıyor.

Şeyda Coşkun diyet listeleri

Şeyda Coşkun kimdir sorusu sorulunca akıllara ilk gelen şey Şeyda Coşkun diyet listeleri oluyor. 1 günde 1 kilo verdiren Şeyda Coşkun diyeti, 1 ayda 10 kilo verdiren Şeyda Coşkun diyeti en çok arananlar arasında. Öte yandan, Şeyda Coşkun'un Be Light Kitchen mutfağında yaptığı kilo aldırmayan Şeyda Coşkun tarifleri de en çok merak edilenlerden. Biz de Şeyda Coşkun diyet listelerinden bir kaç örneği sizin için derledik. İşte en popüler Şeyda Coşkun diyetleri...

1 günde 1 kilo verdiren diyet listesi

1 günde 1 kilo verdiren diyet listesi aynı zamanda bir detoks. Yumurta-badem detoksuyla 1 günde 1 kilo verebilirsiniz. İşte size 1 günde 1 kilo verdirecek diyet listesi ve detoksun detayları...

Sabah: 1 haşlanmış yumurta.

Ara: 10 adet çiğ ve tuzsuz badem.

Öğle: 1 haşlanmış yumurta.

Ara: 10 adet çiğ ve tuzsuz badem.

Akşam: 1 adet haşlanmış yumurta.

10 günde 10 kilo verin

1. Gün

Kahvaltı: 1 adet orta büyüklükte elma, yarım tatlı kaşığı tarçın ve 3 yemek kaşığı karabuğday. Menünüzü hazırlamak için karabuğdayları haşlayın ve üzerine elmayı bütün bir halde rendeledikten sonra tarçınınızı ekleyin. Malzemelerinizi karıştırdıktan sonra tüketin.

Öğle: Sabah vermiş olduğumuz tarifin aynısını tüketin.

Ara Öğün: 1 büyük salatalık ve yeşil çay

Akşam: Sabah vermiş olduğumuz tarifin aynısını tüketin.

Ara Öğün: 1 büyük salatalık ve yatmadan önce içmeniz gereken çay (rezene, papatya veya melisa çayı)

2. Gün (Protein Detoksu)

Kahvaltı: 1 tane yumurtanın sarısı ve beyazını ayırarak sadece beyazı kullanılarak yapılmış mantarlı omlet.

Öğle: Izgara edilmiş balık (sos veya limon kullanmayın.)

Ara Öğün: Füme olarak pişirilmiş 3 dilim hindi eti ve metabolizma hızlandıran bitki çayı (Çayın tarifi listenin sonunda yer alacaktır.)

Akşam: Izgara olarak pişirilmiş hindi göğsü (üzerine karabiber veya kekik serpebilirsiniz.)

Ara Öğün: 1 çay bardağı veya biraz fazla light yoğurt üzerine 1 tatlı kaşığı keten tohumu ekleyerek tüketin. Mate çayı için. (Mate çayını hazırlamak için mateyi kaynattıktan sonra süzgeçten geçirin ve tüketin.)

3. Gün (Alkali Detoksu)

Uyandıktan Hemen Sonra: 1 su bardağı içerisine zencefil ve limon ekleyerek için.

Kahvaltı: Detoks içeceği (Detoks içeceğinin tarifi listemizin sonunda yer alacaktır.)

Ara Öğün: Saat 11.00 civarında 1-2 su bardağı alkali suyunuzu için. (Alkali su tarifi listemizin sonunda yer alacaktır.)

Öğle: Detoks Çorbası (Detoks çorbası tarifi listemizin sonunda yer alacaktır.)

Ara Öğün: Saat 16.00 civarında yeşil çay ve muz sorbe tüketin. (Muz sorbe tarifi listemizin sonunda yer alacaktır.)

Akşam: Arınma Çorbası (Arınma çorbası tarifi listemizin sonun yer alacaktır.)

Ara Öğün: Saat 21.00 civarı zencefil çayı ve muz sorbe

Not: Alkali detoks içeren Şeyda Coşkun diyeti listesi 3. gününde böbrek yetmezliği olan veya önceden kalp rahatsızlığı geçirmiş ve vücutlarında potasyum seviyesini etkileyen ilaç kullanan kişiler diyeti uygulamadan önce doktorlarına danışmalıdırlar.

4. Gün

Kahvaltı: Lorlu domates çorbası (Lorlu domates çorba tarifi listemizin sonunda yer alacaktır.)

Ara Öğün: Saat 11.00 civarında şekersiz olarak hazırlanmış kahve veya yeşil çay

Öğle: Adana dürüm (Evde hazırlamanız gereken adana dürüm tarifi listemizin sonunda yer alacaktır.)

Ara Öğün: Bitki çayı ve çilekli yoğurt sosu ile fırında hazırlanmış ayva (Fırınlanmış ayva tarifi listemizin sonunda yer alacaktır.)

Akşam: Yeşilliklerle hazırlanmış salata ve zeytinyağlı bamya (zeytinyağlı bamya tarifi listemizin sonunda yer alacaktır.)

Ara Öğün: 3 kaşık çörek otlu lor peyniri

5. Gün

Kahvaltı: Meyve Salatası (Meyve salatası tarifi listemizin sonunda yer alacaktır.)

Öğle: Kabak Salatası (Kabak salatası tarifi listemizin sonunda yer alacaktır.)

Akşam: Marul üzerinde köz patlıcan (Köz patlıcan tarifi listemizin sonunda yer alacaktır.)

6. Gün

Kahvaltı: Menemen (Menemen tarifi listemizin sonunda yer alacaktır.)

Ara Öğün: Saat 11.00 civarı şekersiz sade kahve

Öğle: Mercimekli pazı dolması (Mercimekli pazı dolması tarifi listemizin sonunda yer alacaktır.)

Ara Öğün: 16.00 civarı 7 veya 8 tane yeşil erik ve yanında pembe limonata (Pembe limonata tarifi listemizin sonunda yer alacaktır.)

Şeyda Coşkun tarifleri

Metabolizma Hızlandıran Çay Tarifi: İsimlerini sayacağım bitkileri alın ve kaynattıktan sonra süzerek tüketin. Papatya, anason, ısırgan, funda ve karanfili dediğimiz şekilde hazırlayın ve tüketin.

Detoks İçeceği Tarifi: İçeceği hazırlamak için birer tane elma, salatalık ve kabuğu soyulmuş limon, maydanoz, biraz taze zencefili meyve sıkacağından geçirdikten sonra biraz su ekleyin ve tüketin.

Alkali Su Tarifi: Eczanelerden edinebileceğiniz alkali damlasını alın ve 1 litre su içerisine 4-5 damla damlattıktan sonra tüketin.

Detoks Çorbası Tarifi: Çorbamızın içerisinde bulunacak olan dereotu, soğan, pancar, enginar ve kabağı hazırlayın. Hazırladığınız malzemeleri haşladıktan sonra blendırdan geçirin ve içerisine kıvama gelecek şekilde su ekleyin. Hazırlamış olduğunuz detoks çorbasını 1 kâse olacak şekilde tüketebilirsiniz.

Muz Sorbe Tarifi: Sorbemiz için gerekli olan malzemelerimiz 1 tane küçük boy muz ve greyfurtun yarısı. Bu iki malzemeyi blendırdan geçirdikten sonra tüketebilirsiniz.

Arınma Çorbası Tarifi: Çorbamızın malzemeleri ıspanak (semizotuda olabilir), brokoli, kuşkonmaz, maydanoz (soğanda olabilir). Malzemelerimizin hepsini haşladıktan sonra blendırdan geçirin ve kıvamına göre su ekleyin. Hazırlamış olduğunuz arınma çorbasından 1 kâse tüketebilirsiniz.

Lorlu Domates Çorbası Tarifi: Çorbamızı hazırlamak için yağı alınmış lor peyniri, 1 büyük domates, 2 tane zeytin ve 1 tutam dereotu hazırlayın. Öncelikle doğradığınız dereotunu lorla karıştırın ve içini oyduğunuz domateslere bu karışımı doldurun. Lorlu karışımı domateslerin içine doldurduktan sonra üzerine zeytin koyun ve tüketin.

Adana Dürüm Tarifi: Adana dürümümüzün malzemeleri şu şekildedir: 200 gram yağı alınmış kıyma, biraz maydanoz, yarım tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 büyük soğanın yarısı, biraz karabiber ve kaya tuzu, 1 yaprak marul. Dürümümüzü hazırlamak için soğanı rendeleyin ve marul dışındaki bütün malzemeleri ekleyip yağsız tavada pişirin. Kavurarak elde ettiğiniz karışımı marula dürüm gibi sararak tüketin.

Fırınlanmış Ayva Tarifi: 2 tane orta boy ayva, çubuk tarçın ve 2-3 tane karanfili hazırlayın. 3 bardak su içerisine tarçın ve karanfili koyarak kaynatın. Ayvaları başka bir kap içerisinde kaynatın. Daha sonra kaynamış olan ayvaları alarak kaynayan tarçın ve karanfilli su içerisine atarak 20 dk pişirin. Sonrasında ayvaları fırın tepsisine dizin üzerine karışımlı sudan dökün ve 20 dakika boyunca 175 derecede fırınlayın. Hazırlamış olduğunuz ayvalarınızın üzerine dökeceğiniz sos için 4 tane çilek ve 2 yemek kaşığı light yoğurdu blendırdan geçirin. Sosunuzu ayvaların üzerine dökerek tüketin.

Zeytinyağlı Bamya Tarifi: Zeytinyağlı bamya malzemelerimiz: 2 küçük soğan, 1 kilo bamya, 2-3 tane domates, biraz tuz ve karabiber, 1 adet limonun suyu. Doğradığınız soğan ve domateslerin üzerine tuz ve karabiberinizi ekleyerek soteleyin. Temizlediğiniz bamyanızı ve limon suyunuzu da ekleyerek kısık ateşte pişirin.

Meyve Salatası Tarifi: Küp küp doğrayarak hazırlayacağınız meyve salatamız içerisinde bulunması gereken meyvelerimiz: Kivi, çilek, böğürtlen, ananas

Kabak Salatası Tarifi: Salatamız içerisinde bulunması gereken malzemeler: 1 adet küçük havuç, 1 büyük boy salatalık, 1 tane kabak, 1 tane limon, isteğe bağlı bir küçük diş sarımsak, fesleğen, biraz dereotu, 1 enginarın yarısı. Salatanızı hazırlamak için kabakların yüzünü soymadan uzunlamasına kesin. Fesleğen, dereotu ve 1 adet limon suyunu blendırdan geçirdikten sonra kabaklarınız ile karıştırın. Karışımı 1 saat beklettikten sonra havuç ve salatalıklarınızı da kabaklar gibi keserek içerisine koyun ve iyice karıştırdıktan sonra tüketin.

Köz Patlıcan Tarifi: Köz patlıcan yemeğimizin malzemeleri: 3 küçük parça brokoli, 1 tane patlıcan, 1 yaprak marul, birer tane kırmızı ve yeşilbiber, 1 sarı biberin yarısı, biraz maydanoz, biraz tuz ve karabiber. Üzeri için toz halinde hardal ve yarım limonun suyu. Patlıcan, kırmızı ve yeşilbiberleri közledikten sonra kabuklarını soyun ve ince ince doğradıktan sonra üzerine tuz ve karabiber dökün. Tabağınıza koyduğunuz marulun üzerine bu karışımı ve haşlanmış brokolileri koyun. Üzerine küçük küçük doğradığınız sarı biberleri ekleyin ve sos için toz hardal ile limon suyunu karıştırarak dökün.

Menemen Tarifi: Menemenimiz için 1 yumurtanın tamamını ve 1 yumurtanın sadece beyazını kullanmanız gerekir. Domates ve yeşil biberleri doğradıktan sonra yumurtalar ile çırpın. Üzerine karabiber ekleyerek yağsız bir şekilde pişirerek tüketin.

Mercimekli Pazı Dolması Tarifi: Yemeğimizin malzemeleri; 1 demet pazı, 1 demet maydanoz, 1 demet dereotu, 200 ml mercimek, 2 tane domates, 2 diş sarımsak, 1 soğan, 1 limonun suyu, 2 çay kaşığı sumak ve karabiber, az tuz. Pazılarınızı sıcak su içerisine daldırıp çıkarın. Mercimeği 5 dakika sıcak suda kaynatın. Maydanoz, dereotu, sumak, soğan, limon suyu, tuz ve karabiberi malzemeleri doğradıktan sonra karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı pazı yapraklarının üzerine koyarak dolma şeklinde sarın. Domates ve sarımsakları rendeledikten sonra 200 ml suda kaynatın ve dolmanın üzerine dökün ve yemeğinizi 20 dakika pişirdikten sonra tüketin.

Pembe Limonata Tarifi: Şeyda Coşkun diyeti için son tarifimiz olan limonatamıza ekleyeceğiniz civanperçemi, zencefil ve mısır püskülünü 2 dakika kaynatın ve 20 dakika dinlenmeye alın. Suyunu süzdükten sonra içine çilek ve limon suyunu ekleyin ve blendırdan geçirdikten sonra tüketin.