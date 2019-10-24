Younes Belhanda geri vites yaptı taraftardan özür diledi

Real Madrid maçında oyundan çıkarken taraftarlara hem küfür eden hem de el hareketleri yapan Younes Belhanda, sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından bir özür mesajı paylaşan Younes Belhanda, futboldaki amacının fedakarca mücadele etmek ve en iyiyi ortaya koymak olduğunu söyledi.

Belhanda, "İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları haketmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm." diyerek yaşananlardan dolayı özür dilediğini de sözlerine ekledi.

Belhanda, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları haketmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim"

Islıklanmıştı

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile oynanan mücadelede oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan tribünlere tepki göstermişti.