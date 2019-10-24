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Barış Pınarı Harekatı'nda son durum MSB paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son gelişmeleri açıklamak üzere basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, burada yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çalışmalar Rus muhataplarla devam ediyor

Aktop, şunları kaydetti: "Soçi mutabakatının hayata geçirilmesi ve kontrolü için oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir. TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınından bölge halkına ekmek dağıtılmakta, ilk yardım istasyonunda sağlık desteği verilmektedir."

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