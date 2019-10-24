Strese bağlı döküntü son yıllarda artan vakalarda dikkat çekiyor. Peki strese bağlı deri döküntüsü nasıl geçer, stres kaynaklı deri döküntüsü görüntüsü neye benzer? Stres kaynaklı deri döküntüsü yaşıyorsanız haberimizdeki detaylar tedaviniz için yol gösterici olabilir.

Stres döküntüleri, gıda, stres veya hava gibi çevresel bir tetikleyiciden etkilenen veya sedef hastalığı, egzama gibi bazı cilt durumlarıyla ilgili olabilecek birçok farklı döküntü kategorisini içerebilen kafa karıştırıcı bir terimdir.

Stres doğuştan getirdiğimiz bir güdümüzdür. Vücut stres sırasında kortizol gibi bazı hormonları ve çeşitli kimyasalları üretmeye başlar. Bu üretimin miktarındaki artış deride çeşitli görünümlerde döküntülere neden olabilir.

Stres döküntüsü görüntüsü neye benzer?

Stres döküntüleri, iltihaplı, şişlik, kızarıklık veya yanma hissiyle kendini gösterebilen kaşıntılı dokulardır. İleri vakalarda soğuk yaralar, akne, egzema ve sedef hastalığına eğilimli cilt görümüne dönüşebilirler.

Vücudunuzda stres döküntüsü ortaya çıktığında işe biraz rahatlayarak başlayın. Taşınma, evlilikte bozulma, ilişkiler, sağlık sorunlar vs. strese neden olabilecek durumlarınızı analiz edip, stres seviyenizi etkileyen etkenden uzaklaşmaya çalışın.

Aşırı ve kalıcı stresin bağışıklık sistemi üzerinde baskı yaratacağını, vücutta iltihaplanmaya neden olabileceğini unutmayın. Vücuttaki iltihaplanmanın kendisini gösterebileceği ilk yer cildinizdir. Bu nedenle stresi başından engellemeye çalışmak en iyisi. Ayrıca yüksek stres sağlıklı hücrelere zarar vererek vücuttaki serbest radikallere de zarar verir.

Stres döküntülerine neden olan bir diğer yaygın etken de güneş ışıklarıdır. Güneş ışıklarının yarattığı cilt hassasiyetine gıda ve alerjiler de eklenince döküntüler kaçınılmaz olabilir.

Stres döküntüsü ile bağırsak bağlantısı

Stres döküntüsü söz konusu olduğunda, mutlaka bağırsaklarınızın da süreçte etkili olduğunu hatırlayın. Stres beyin ve cilt arasındaki bağlantıyı bozabilir. Bu bağlantının bozulmasında bağırsaklar da etkili olabilir. Çünkü cilt, beyin ve bağırsaklar sağlıklı zamanlarda ortak sinerji içinde çalışır. Birindeki dengesizlik iltihaplanma ve ciltte bozulma nedeni olabilir.

Bağırsak mikrobiyomu cildimizin mikrobiyomunuzu da etkiler. Eğer dengesiz bir bağırsak düzeniniz varsa, bağışıklık sistemi savunma mekanizmalarını etkileyecek ve sivilce, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt sorularını tetikleyecektir.

Stres döküntüsünün hızla nasıl tedavi edilir?

Her şeyden önce, 'panik yapmayın.' Çünkü cildinizdeki görüntüden endişelenip panik yapmak durumu daha kötüye götürmekten başka bir işe yaramaz. Stres döküntüsü yaşadığınızda hızlıca hekiminize görünün. İlk aşamada antihistaminik ilaçlarla semptonlar kontrol altına alınabilir. Cildi serin tutmak, ovalamaktan, kaşımaktan kaçınmak semptomları hafifletebilir.

İlk aşama önlemler stres döküntüsünü geçirmeye yetmiyorsa mutlaka uzmandan destek alın.

Tedavi sırasında yoga, meditasyon gibi rahatlatıcı yardımcı kaynakları kullanabilir, stres seviyenizi düşürebilirsiniz.

Vücudunuzun dengesini bulması için mutlaka kaliteli uyku uyumanız gerekir. 8 saatlik kaliteli bir uyku stres seviyenizi düşüreceğinden cildinizde de rahatlama yaratabilir. Aynı zamanda uyku sırasındaki dinlenme ve vücudun yenilenmesi hali cilt üzerindeki sorunların da tedavisinde işe yarar.