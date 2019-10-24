Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a divan rozeti sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe’de divan kurulu üyesi oluyor.

Fenerbahçe'den Başkan Ali Koç, kulübün üyeliğinde 25. yılını doldurarak Yüksek Divan Kurulu'na üye olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, cumartesi günü yapılacak ekim ayı divan toplantısına davet etti.

Erdoğan üyelik rozetini alacak

Sözcü'de yer alan habere göre; programında bir değişiklik olmaması durumunda toplantıya katılması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üyelik rozetini alacak.





Bakan ve bürokratlar da üye yapılacak

Fenerbahçe'nin aynı gün, sarı-lacivertli takıma gönül vermesine rağmen üyeliği bulunmayan bakan ve bürokratları da kulübün üyesi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.





Türk sporuna büyük hizmeti var

Bulunduğu her platformda sporcu kişiliğini ön planda tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk sporuna verdiği hizmetlerle kamuoyu tarafından takdirle karşılanmaya devam ediyor.