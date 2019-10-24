Bulgur pilavı çeşitleri nefis yemek tarifleriyle sofranız şenlensin!

Bulgur pilavı çeşitleri nefis yemek tarifleriyle haberimizde. Haberimizde mantarlı bulgur pilavı, etli bulgur pilavı, bademli bulgur pilavı, sebzeli bulgur pilavı tariflerine ulaşabilirsiniz. İşte 5 farklı bulgur pilavı çeşidi ve püf noktaları...

Bulgur severler için 4 ayrı bulgur pilavı tarifi hazırladık. Sağlıklı karbonhidratların başında gelen bulgur et veya sebzelerle çeşnilendirilerek nefis yemeklere dönüşebilir. Bulgur pilavı çeşitleriyle hem hızlı hem de lezzetli sofralar kurmanız mümkün. İşte birbirinden farlı lezzetlere sahip bulgur pilavı tarifleri...

Etli bulgur pilavı tarifi

Hazırlık süresi 15, pişirme süresi de 15 dakika olan etli bulgur pilavı tarifi için gerekli malzemeler şöyle:

1 su bardağı bulgur, 1 yemek kaşığı zeytinyağ, 4 adet küp küp doğranmış kuru erik, 6 adet arpacık soğan, 100 gram yağsız kuzu kuşbaşı et, 1 kapya biberin dörtte biri (küp küp doğranacak), 1 tatlı kaşağı tereyağ, 1 çay kaşığı tuz ve 2 su bardağı kaynar su.

Etli bulgur pilavının hazırlanışı ise şöyle;

Öncelikle etleri yarı haşlanmış hale getirin.

Yayvan bir tencereye zeytinyağını ve tereyağını koyun. Eriyince arpacık soğanları ilave edin. Kısık ateşte 1-2 dakika çevirin. Üzerine küp küp doğranan kırmızı kapya biberi ilave edin. Yarı haşlanmış hale getirdiğiniz etleri ekleyin. Ardından yıkadığınız bulguru, tuzu ve suyu ekleyin. Kısık ateşte 15 dakika pişirin. Bulgurlar göz göz olunca ocağı söndürün. 20 dakika pilavı dinlendirip servis edebilirsiniz.

Mantarlı bulgur pilavı tarifi

15 dakika hazırlık 15 dakika da pişirme süresine sahip mantarlı bulgur pilavı tarifinin malzemeler listesi şöyle:

1 su bardağı bulgur, 1 yemek kaşığı zeytinyağ, 3 adet mantar, 1 adet orta boy soğan, bir kapya biberin dörtte biri (küp küp doğranmış), 1 adet yeşil dolmalık biber (küp küp doğranmış) 1 tutam ince kıyılmış dereotu, 1 tatlı kaşığı tereyağ, 1 çay kaşığı tuz, 2 su bardağı kaynar su.

Mantarlı bulgur pilavı hazırlanışı şöyle; Yayvan bir tencereye zeytinyağ ve tereyağını koyun. Eriyince soğanı, kırmızı kapya biberi ve yeşil dolmalık biberi ekleyerek soteleyin. Ardından bulguru ekleyin. Üzerine tuzu ve haşlanmış mantarları ilave edin. Kaynar suyu da ekleyerek kısık ateşte 15 dakika bulgurlar göz göz oluncaya kadar pişirin. Pilavı 20 dakika dinlendirip, servis edin.

NOT: Mantarların beyazlığını koruması için dörde böldükten sonra 5 dakika limonlu suda haşlayın.

Bademli bulgur pilavı tarifi

Malzemeler: 1 su bardağı burgur pilavı, 1 yemek kaşığı zeytinyağ, 1 tatlı kaşığı tereyağ, 1 çay bardağı kavrulmamış ve kabukları soyulmuş badem, 1 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı kaynar su.

Hazırlanışı: Kuş üzümlerini ılık suda 5 dakika bekletin ve süzün. Yayvan bir tencereye zeytinyağı ve bademleri koyarak pembeleşene kadar kavurun. Tereyağı ilave edin. Ardından sırasıyla bulgur, kuş üzümü, tuz ve kaynar suyu ekleyin. 15 dakika kısık ateşte pişirin. 20 dakika demlendikten sonra servis edin.

NOT: Bademleri kolay soymak için ılık suda yarım saat bekletmek gerekir. Islanıp şişen bademler kolaylıkla soyulur.

Sebzeli bulgur pilavı tarifi

Malzemeler: 1 su bardağı bulgur, 1 yemek kaşığı zeytinyağ, 1 adet küçük boy kuru soğan (ince kıyılmış), minik minik doğranmış yarım havuç, 1 adet küçük boy kabak (küp küp doğranmış) yarım çay bardağı bezelye, 1 adet küçük boy domates, 1 adet küp küp doğranmış kereviz, 1 adet yeşil sivri biber (ince kıyılmış), 1 tutam taze nane, 1 tatlı kaşığı tereyağ, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 2 su bardağı kaynar su.

Hazırlanışı: Yayvan bir tencereye zeytinyağı ve tereyağı koyun. Yağ ısınınca soğanı, kabağı, havucu ve kerevizi ekleyip 3 dakika kadar soteleyin. Doğranmış yeşil biberleri ekleyin 1 dakika daha kavurun. Domatesi ilave edip 1 dakika daha çevirin. Bezelyeyi ekleyin, ardından da bulguru, tuzu, karabiberi, kaynar suyu ve taze naneyi ekleyin. Kısık ateşte 15 dakika pişirin.