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TürkAkım'da sevindiren gelişme Rus doğal gazı Kıyıköy'e ulaştı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Rus doğal gazını Avrupa`ya nakledecek TürkAkım Projesi'nin deniz ve kara hattının inşaat süreci tamamlandı. Hat üzerinden 15 Ekim itibarıyla gaz alımına başlandı ve Kıyıköy`e ulaştı" dedi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, makamında düzenlenen "TürkAkım Projesi Boru Hattı ile Doğalgaz Taşımacılığı İşletme Faaliyet Ruhsatı Teslim Töreni"nde yaptığı  konuşmada, Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak 31,5 milyar metreküp kapasiteli TürkAkım deniz ve kara hattının inşaat sürecinin tamamlandığını söyledi.

TürkAkım Projesi ile Türkiye'ye büyük kazanç sağlanacağını belirten Bilgin, projenin Kırklareli sınırlarından geçmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Deniz ve kara hattı inşaatının tamamlanmasıyla Avrupa'ya gönderilecek Rus doğal gazının Türkiye'ye ulaştığını anlatan Bilgin, şöyle konuştu:

"Rus doğal gazını Avrupa'ya nakledecek TürkAkım Projesi'nin deniz ve kara hattının inşaat süreci tamamlandı. Hat üzerinden 15 Ekim itibarıyla gaz alımına başlandı ve Kıyıköy'e ulaştı. Türkiye üzerindeki inşaat sürecinin ise yüzde 99,9'u tamamlandı. 2017 yılında ÇED olumlu kararının alınmasıyla, Rusya 2018 Ekim itibarıyla deniz hatlarını Türkiye'ye ulaştırdı. Aralık 2018-Ocak 2019  tarihlerinde ise deniz tarafı inşaat çalışmaları bitirildi. Bu ay itibarıyla kara inşaatı tamamlandı. Bugün boru hattı ile Doğalgaz Taşımacılığı İşletme Faaliyet  Ruhsatı'nı ilgili firmaya teslim etmiş bulunmaktayız. Ülkemizin enerji açığında  önemli bir kazanım olan TürkAkım Projesi'ni ülkemize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm devlet yetkililerimize, projenin en başından itibaren emeği geçen tüm uluslararası ve ulusal firma ile çalışanlarına teşekkür ederim."

Törene, South Stream Transport B.V şirketinin Hollanda Tali Şubesi  Armada Danışmanlık Limited Şirketi Proje Müdürü Erol Yazıcı, İşletme Müdürü Valeriy Yakubov, İzinler Müdürü Matteo Veronesi ile İzinler Uzmanı Aytaç Tolgay da katıldı.

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