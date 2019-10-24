Türk Hava Yolları'nın Milano Roma ve Venedik seferleri iptal

İTALYA 'da yarın büyük bir grev olacak ve bu grev nedeniyle Türk Hava Yolları'nın Milano, Roma ve Venedik'e bazı seferleri, karşılıklı iptal edildi.

İTALYA 'da yarın yapılması beklenen İtalya Sivil Havacılık Kurumu'nun (ENAV) grevi nedeniyle Türk Hava Yolları, bu ülkeye planlanan bazı tarifeli seferlerini gerçekleştiremeyecek.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak grev nedeniyle Milano, Roma ve Venedik'e yapılacak üç sefer karşılıklı iptal edildi.Bu kapsamda "TK 1895-96, TK 1865-66, TK 1871-72" kodlu uçuşlar yapılamayacak.