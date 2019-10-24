Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Kosovalı Fatlind Azizi kadroya dahil oluyor

Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, gelecek sezonun yapılanmasını sürdürürken Kosovalı Fatlind Azizi'nin de kadroya dahil edildiği iddia edildi.

Başkan Ali Koç'un önem verdiği en önemli parçalardan biri olan altyapıya yeni bir isim eklendi. Sarı Lacivertli ekibin Bursaspor U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Fatlind Azizi’yi kadrosuna kattığı iddia edildi.

Fenerbahçe genç isimler konusunda iddialı

Başkanlığa geldikten sonra altyapının her defasında önemine dikkat çeken Ali Koç, Fenerbahçe'ye genç isimleri katmaya devam ediyor. Bir çok genç futbolcuya profesyonel sözleşme imzalatan Fenerbahçe, yurt içinde de arayışlarına devam ediyor.

Murıqı'den sonra bir Kosovalı daha

Son olarak Fenerbahçe için yeni bir iddia gündeme getirildi. Sarı Lacivertli ekibin Bursaspor U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Fatlind Azizi’yi kadrosuna kattığı belirtildi.

19 yaşında merkez orta sahada görev yapan genç futbolcunun sosyal medyada Fenerbahçe antrenman kıyafeti ile görüntülendi. Fenerbahçe socutlarının yakın gelecekte genç futbolcudan önemli beklentileri olduğu öğrenildi.