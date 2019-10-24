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Falcao'nun sakatlık raporu ortaya çıktı! Detaylar şok etti

Galatasaray'da aşil tendonundaki problem nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Radamel Falcao'nun sakatlık raporu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Monaco'dan büyük umutlarla transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 maçtır sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Ancak Falcao'nun 22 gündür süren sakatlığına dair kulüpten net bir açıklama da yapılmış değil.

Sivasspor maçının ardından Real Madrid'e karşı da forma giyemeyen Falcao için Galatasaraylı taraftarlar 'Falcao neden kadroda yok?', 'Falcao neden oynamıyor?' sorularını sıklıkla dile getirmeye başladı. Bu sorular sorulmaya devam ederken kariyerinde 878 günü sakat olarak geçiren Radamel Falcao'nun sakatlık raporu ortaya çıktı.

Sadece Kasımpaşa'ya gol attı
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray formasıyla çıktığı ilk mücadelede (Kasımpaşa) golünü kaydederek taraftarları oldukça umutlandırmıştı. Ancak Süper Lig'de 8. haftanın sonuna gelinirken yıldız oyuncu Süper Lig'de henüz 180 dakika sahada kalabildi.

İşte Falcao'nun sakatlık raporu
* Koşu egzersizlerinden sonra sürekli sızlamalar yaşıyor.
* Bacağında güç kaybı hissi yaşadığını söylüyor.
* Sabah uyandığında hassasiyet kaybı olduğunu söylüyor.

Problem aşil tendonunda
Doktorların yaptıkları tıbbi tahlillerin hiçbirisinde Falcao'da herhangi bir sakatlık ortaya çıkmamıştı. Ancak Jardim, Falcao'yu tedbir amaçlı oynatmamıştı. Çünkü bu verilerin tamamı ''aşil tendonu'' ile ilgiliydi.

''Aşil tendonu koparsa'' korkusu
Falcao, Galatasaray'da da aynı sıkıntılar üzerinde durulunca sağlık ekibi ve Terim, ''aşil tendonu koparsa'' korkusu ve kronik sakat olma ihtimali üzerine korku yaşamaya başladı.

2005/2006 SEZONU
Kulüp: River Plate
Sakatlık: Çapraz bağ yırtığı
Süre: 231 gün

2010/2011 SEZONU
Kulüp: Porto
Sakatlık: Kas Problemleri
Süre: 24 gün

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