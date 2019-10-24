Galatasaray Buducnost VOLI'yi uzatmada yıktı

Galatasaray Doğa Sigorta normal süresi 76-76 sona eren ve uzatmaya giden maçta Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 84-83 yendi.

7Days Eurocup D Grubu'nun 4'üncü hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta normal süresi 76-76 sona eren ve uzatmaya giden maçta Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 84-83 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar 3'üncü galibiyetini elde ederken, konuk takım 4'üncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray Doğa Sigorta, D Grubu 5'inci haftasında 30 Ekim Çarşamba günü Polonya ekibi Asseco Arka ile deplasmanda karşılaşacak.