CHP'li vekil Erdal Aksünger'den skandal YPG/PYD açıklaması! Terör örgütü değildir

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan CHP'li eski vekil Erdal Aksünger, Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleyi görmezden gelerek skandal açıklamalarda bulundu.

Dün akşam CNN Türk'teki Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışıldı.

Programın konuğu CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönemİzmir Milletvekili Erdal Aksünger, skandal ifadelere imza attı.

''PYD benim gözümde terör örgütü değildir''

Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için "terör örgütü değildir" dedi.

Programın moderatörü Ahmet Hakan'ın açık olarak sorduğu "YPG terör örgütü mü?" sorusuna Aksünger, "PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir" cevabını verdi.

Aksünger'in açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı.