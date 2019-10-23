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Emniyet Genel Müdürlüğünden Tuncay Özkan açıklaması

Demirören Haber Ajansı

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı sosyal medyada tehdit ettiği iddia edilen 'jitem.akrep' isimli hesabın yöneticisi M.B.'nin polis olmadığını, hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Instagram hesabında kendisini tehdit eden kişinin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı. Özkan, paylaşımında; Ankara Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarını etiketleyerek, "Bu bir polis mi yoksa kolpacı sokak serserilerinden biri mi?" ifadelerini yazdı.

"Emniyet teşkilatıyla ilişkisi yok"

Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının bilişim suçları ile mücadele etmek üzere 7 gün 24 saat sanal devriye faaliyetlerini yürüttüğü belirtilerek, "Bu doğrultuda yapılan incelemelerde 'jitem.akrep' isimli hesap yöneticisinin 1976 doğumlu, M.B. isimli şahıs olduğu ve emniyet teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı görülmüştür. Şahsın yapmış olduğu paylaşımlar sebebiyle de hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

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