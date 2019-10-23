Putin'in sağ kolu konuştu: Erdoğan harika politika yürütüyor

Rus siyaset bilimci ve Putin'e yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Aleksandr Dugin, Soçi'de Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda yapıldığını söyledi. Dugin, Erdoğan'ın Suriye politikasını ise harika olarak niteledi.

Putin'in sağ kolu Prof. Dr. Aleksandr Dugin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de harika bir politika yürüttüğünü söyledi. Rusya'nın terör örgütlerine karşı Türkiye ile birlikte hareket edeceğini söyleyen Dugin, PKK/YPG'yi ABD ve İsrail'in desteklediğini ifade etti.

Prof. Dr. Aleksandr Dugin, Habertürk'te Soçi'de Türkiye ile Rusya'nın Suriye konusunda imzaladığı mutabakatı değerlendirdi. Soçi mutabakatının Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda yapıldığını söyleyen Dugin, mutabakat sonrası bölgede ABD'nin varlığının söz konusu olmayacağını söyledi. Dugin, Suriye'nin kaderini yine Suriyeliler'in belirleyeceğini kaydetti.

İşte Dugin'in açıklamasından satır başları:

"Erdoğan ile Rusya bir araya geldi ve son derece önemli konuları ele aldılar. Burada amaç bir garanti oluşturmak ve Türkiye'nin ulusal güvenliğine değinebilmek. Kürtlerle birlikte aslında bu yapılmakta. Amerikalılar ya da İsrailliler vardı PKK/YPG'nin yaptıklarının arkasında. Açıkça zaten bağımsız Kürdistan'ın kurulmasını destekliyorlardı. Rusya tam tersine egemen ülkelerin mevcudiyetini desteklemektedir. İşte biz bu nedenle Suriye'de müdahale ettik.

"Amaç Suriye'nin egemenliğini korumak"

Buradaki amacımız Suriye'nin egemenliğini koruyabilmek ve anlaşmanın maddeleri de zaten buna dayanmakta. Biz Türkiye'nin egemenliğini ne kadar engellediğini anlıyoruz. Barış ve güvenliğin yükünü paylaşmaya hazırız Türkiye'yle. Şimdi amacımız Türkiye'nin ana müttefiki olmak. Zorlu zamanlar yaşadık şimdi ise Türkiye'nin ulusal güvenliğini Türkler kadar önemsiyoruz. Dolayısıyla şimdi ABD'nin varlığı olmadan kazan kazan stratejisini teşvik edebiliriz.

"Batı'nın Türkler'i desteklemesi söz konusu değil"

Bu normal Kürtler'i etkilemeyecektir, barışçıl Kürtler de var. Meşru hareket eden Kürtleri de etkilemeyecek. Şimdi batının Türkler'i desteklemesi söz konusu değil. Dolayısıyla biz tüm terör örgütlerini durdurabiliriz. Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütlerini durdurmak zorundayız. Bu bizim görevimizdir.

"Erdoğan harika politika yürütüyor"

Biz PKK'yı diğer terör örgütleriyle aynı görüyoruz. Bizim görevimiz Türkiye için Türkiye sınırına barış ve istikrar getirmek. Sayın Başkan Erdoğan'ın akılcı politikasını son derece destekliyorum. Harika politikalar yürütüyor. Çünkü zaten kendisinin son derece önemli ulusal lider olduğunu kanıtladı artık.

Rusya'nın önceliği hangisi?

Esas önceliğine bakacak olursak çok kutuplu bir dünya düzeni kurmak istiyoruz. İşte nedenle Ortadoğu'yu önemsiyoruz. Bizim burada yaşayan insanların kaderini göz önünde bulundurmak zorundayız. Rusya, ne Suriye'yi ne de Türkler'i desteklemekte. Bizim buradaki amacımız adalete getirmek ve aşırıcılığı, terörü engellemek bölgede. Burada yaşayan halklara haklarını vermek. Kendi başlarına sorunlarını çözmek için haklarını geri vermek. Ruslar olarak fikirlerimizi bağlıyız. PKK/YPG'nin gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyoruz. ABD, Batı ve İsrail olmadan desteği olmadan bu tehlikenin boyutu giderek azalacaktır. Dolayısıyla Türkiye ile birlikte çalışarak hepimiz tüm taraflarının çıkarlarını gözetmeliyiz. Her türlü terör örgütüne karşı çıkmalıyız."