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Trump'ın yaptırım açıklamasının ardından dolar düşüşe geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı güvenli bölge konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Trump'ın konuşmasının ardından dolar TL karşısında hızla erimeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından dolarda büyük hareketlilik yaşandı. Akşam saatlerine 5,77 seviyelerinde giren dolar/tl Trump'ın Türkiye ve ortadoğuya yönelik yaptığı açıklamaların ardından düşüşe geçti. Saat 19:00 itibariyle dolar/tl uluslararası piyasalarda 5,73 seviyelerine geriledi.

Trump yaptırımların kaldırılacağını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile Suriye arasında varılan ateşkes anlaşmasından sonra Ankara'ya uygulanan yaptırımların kalkacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suriye'deki mevcut durumla ilgili açıklama yapıyor. Trump, Türkiye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması emrini verdiğini söyledi. Trump ''Suriye'den çıkıyoruz. 30 gün süreyle kalmamız gerekiyordu ama bu neredeyse 10 yıl önceydi'' şeklinde konuştu.

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