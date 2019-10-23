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Huawei Android ile yoluna devam edecek

AMERİKA'nın ticaret yasağı nedeniyle zor günler geçiren Huawei, Android ile yoluna devam edeceğini açıkladı.

Huawei, HarmanyOS‘u duyurduğunda önümüzdeki dönemdeki telefonların Android yerine bu işletim sistemi ile kutudan çıkacağı söyleniyordu. Huawei Android açıklaması geldi.

AOSP yani Android derlemesini kullanmaya devam eden Huawei, Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerini Google uygulamalarından yoksun bir şekilde satışa sundu. Bu kendi ana vatanı Çin’de problem olmasa da, Avrupa pazarındaki kullanıcılar için büyük bir dezavantaj.

Huawei, Android'e veda etmek istemiyor

Huawei’nin ilerleyen dönemde Google ile çalışıp çalışamayacağı halen bilinmezliğini koruyor. Ancak, Huawei’nin Küresel Medya ve İletişim Başkanı Joy Tan‘a göre şirket önümüzdeki dönemde Android’e güvenmeye devam edecek.

Farklı bir işletim sistemine geçmek için birkaç yıllık çalışmanın yeterli olmadığını, bu değişikliğin kullanıcı güvenine zarar vereceğini belirten Joy Tan şu anda Android işletim sistemini değiştirmeyi düşünmediklerini belirtiyor.

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