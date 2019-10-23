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Kobani'de Türk üssü kurulacak Ruslar haritayı paylaştı

Rusya'da Suriye'nin kaderini belirleyen tarihi zirve sonrası, Suriye'de kimin nereyi kontrol edeceğine dair harita paylaşıldı. Haritaya göre, Kobani'de Türk üssü kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Soçi'de vardığı mutabakat kapsamında kurulacak 15 kontrol noktasının, Barış Pınarı Harekatı'yla Türk ordusu tarafından kontrol altına alınan alanın dışındaki bölgelerde bulunduğu görüldü.

5 kontrol noktası Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgenin batısından Fırat'ın doğusuna uzanan sınır hattında yer alırken, diğer 10 kontrol noktası Rasulayn'ın doğusu ile Irak sınırındaki Derik arasında konumlanıyor.

Kobani'ye Türk üssü kurulacak

Haritaya göre, Kobani diye tabir edilen asıl adı Aynel Arab olan bögede Türk üssü kurulacak

Ortak devriye yapılacak yerler belirlendi

Haritada, Rusya ile Türkiye'nin devriye yapacağı 10 kilometre derinliğindeki bölge ile YPG unsurlarının çekileceği 32 kilometre derinliğindeki alanın siyah kesik çizgilerle belirtildiği görüldü.

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