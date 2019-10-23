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Yeni işletim sistemi iOS 13 nedeniyle iPhone'larda bir sorun daha çıktı

Eylül ayında Apple'ın tanıttığı mobil işletim sistemi iOS 13.1.3 ile iPhone'larda yeni bir sorun ortaya çıktı.

Eylül ayında tanıttığı yeni iPhone modelleri ile birlikte yeni işletim sistemi iOS 13'ü de kullanıma sunan Apple bu güncellemenin ardından bazı sorunlarla karşılaştı. Söz konusu sorunları gidermek adına 4 adet düzeltme güncellemesi yayınlayan ABD merkezli şirket yine bir sorun ile gündemde. 

Forbes'ta yer alan habere göre, en son yayınlanan iOS 13.1.3 güncellemesi 'iOS 13.1.3 AirDrop sorunu' pek çok iPhone kullanıcısını etkilemiş durumda.

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları söz konusu güncellemeyi yaptıktan sonra ‘iPhone’unuz güncellenene kadar Ultra Geniş Bant kullanılamaz’ uyarısı almaya başladı. 

Apple konu ile ilgili yayınladığı bir blog yazısı ile söz konusu hatayı doğruladı. Şirketin önümüzdeki günlerde bu sorunu giderecek bir güncelleme daha yapması bekleniyor. 

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